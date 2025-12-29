Daniele Ciavarro, dream-gaze tra brina e sole

In questi giorni di brina e sole, Anima.net di Daniele Ciavarro è un dream-gaze molto gustoso, che guarda ai DIIV e costruisce un’atmosfera aperta ma, allo stesso tempo, non del tutto ospitale.

Una melodia sussurrata

La voce è talmente rarefatta da rendere difficile capire se il testo sia in inglese o in italiano (spoiler: è italiano), diventando parte integrante del paesaggio sonoro.

Un progetto che racconta se stesso

Il processo produttivo di Anima.net è documentato in un long form su YouTube: un lavoro che unisce songwriting, produzione e una visione autoriale contemporanea.