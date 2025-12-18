Azure Blue rilegge “Creep” in veste elettronica

#Coverworld

Abbiamo visto Thom Yorke commosso all’ultima data di Copenaghen: eh sì, questo dei Radiohead è stato davvero il tour più importante del 2025… (mia valutazione, eh).

In questo mood di “revival radioheadiano” si inserisce questa cover di “Creep” che ci è stata segnalata gentilmente dai nostri corrispondenti americani di Weheartmusic: l’artista svedese dream pop Azure Blue, alias Tobias Isaksson, ha reinterpretato il famoso brano dei Radiohead in una veste elettronica stile Depeche Mode.

Il risultato non è vario (la parte degli arpeggiatori è un po’ monocorde) ma ha un sua prospettiva rispettabile.

Il brano è il primo assaggio del prossimo EP “Adolescent Counterpart”, un progetto intimo in cui l’artista rilegge, a trent’anni di distanza e da una nuova prospettiva, le canzoni che hanno segnato la sua giovinezza.