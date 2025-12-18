La storia del Mandela Forum Firenze in 40 di manifesti

Quarant’anni di live, carta e memoria

Da Ray Charles a Paul McCartney, attraverso Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa, Aerosmith, Roberto Benigni e molti, molti altri.

“Da Palasport a Forum: la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti” è la mostra che, con 200 manifesti originali, ripercorre i principali eventi proposti dall’impianto fiorentino dal 1985, quando si chiamava semplicemente Palasport Firenze, a oggi, il cui nome è Nelson Mandela Forum.

Da mercoledì 17 dicembre si può visitare gratuitamente la mostra in occasione di tutti gli spettacoli in programma al Mandela Forum. Sono previste anche visite su prenotazione, sempre a ingresso gratuito, in giorni e orari da concordare contattando il Mandela Forum (mostre@mandelaforum.it). L’esposizione è organizzata dall’Associazione Mandela Forum in collaborazione e con il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Da Ray Charles a Neil Young

Gli appassionati di memorabilia musicale vi troveranno autentiche rarità, come i manifesti relativi al passaggio da Firenze di Ray Charles nel 1985, di Vasco Rossi e di Liza Minnelli nel 1987, di James Brown nel 1988, di Paul McCartney nel 1993. E ancora Eric Clapton (1987 e 2001), Luciano Pavarotti (1990), Peter Gabriel (1993), Neil Young (2008), Bob Dylan (2009, 2011 con Mark Knopfler e 2018) e, per giocare in casa, i tanti live dei fiorentini Litfiba, Bandabardò e Marco Masini.

Una mostra gratuita, un patrimonio condiviso

“Questa mostra racconta molto più di una storia di musica e spettacolo: racconta l’evoluzione di un luogo che, in quarant’anni, è diventato uno spazio centrale per la vita culturale, sociale e civile di Firenze – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze -. Il Mandela Forum è stato ed è un grande tetto sotto cui si sono incontrate generazioni, linguaggi, culture diverse, dall’arte alla musica, dallo sport all’impegno civile. La Fondazione CR Firenze lo sostiene e non poteva non sostenere anche questo progetto che valorizza la memoria di un patrimonio condiviso e, allo stesso tempo, riconosce il ruolo che il Forum continua a svolgere come luogo aperto, inclusivo e profondamente legato alla città. È un esempio concreto di come gli spazi culturali possano evolvere nel tempo senza perdere la propria identità, restando al servizio della comunità”.

Il Mandela Forum è l’unico impianto italiano che ha declinato generose offerte di sponsorizzazione (Naming Rights) per mantenere il proprio nome, una decisione presa dall’Associazione Palasport Firenze (dal 2016 Associazione Mandela Forum) che gestisce lo spazio, perseguendo i valori di tolleranza e lotta alle discriminazioni tramandatici da Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace e icona mondiale di giustizia e libertà. Un percorso condiviso da Unicoop Firenze e Fondazione CR Firenze, che da anni sostengono il Mandela Forum e le sue iniziative.

Titolo

Da Palasport a Forum

La storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti

Dove

Nelson Mandela Forum – piazza Enrico Berlinguer – Firenze

Quando

Da mercoledì 17 dicembre in occasione degli spettacoli e degli eventi in programma. Visite su prenotazione da concordare con gli uffici del Mandela Forum (mostre@mandelaforum.it)

Biglietto

Ingresso gratuito

Info

www.mandelaforum.it

info@mandelaforum.it – mostre@mandelaforum.it

Curatela

Associazione Mandela Forum

