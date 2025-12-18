R. Missing, ombre sintetiche da New York

R. Missing è il progetto musicale enigmatico della vocalist newyorkese Sharon Shy e del musicista Toppy.

Il nuovo singolo è Like the Sound of Injured Love ed è una musica ombrosa, con la vocalità femminile opaca e impassibile di Sharon Shy, sicuramente debitrice di certi ’80, tra synth-pop e dream-pop. Potrebbe ricordare certe atmosfere degli Ultraísta, il progetto di Nigel Godrich.

E’ tratto dall’album che porta lo stesso nome, appena uscito, fateci un giro perché merita: è una musica notturna che non cerca consolazione, ma si muove con eleganza tra ombre sintetiche e piccole malinconie. Tanto basta per elevarlo a “Questo Spacca!”.