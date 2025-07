L’agenda dei Live della settimana (#29, 2025)

Martedì 8 Luglio – SPARKS, Teatro degli Arcimboldi, Milano

Il duo losangelino formato dai fratelli Ron e Russell Mael annuncia la prima data in Italia della carriera: Teatro Arcimboldi, Milano, martedì 8 luglio 2025. Noti per l’approccio eccentrico alla scrittura, la loro musica è spesso accompagnata da testi sofisticati e aspri, talvolta contenenti riferimenti letterari o cinematografici. Questo, insieme alla loro presenza scenica peculiare e teatrale, ne ha fatto negli anni uno degli act maggiormente rilevanti e influenti nella scena pop. La loro carriera ha attraversato fasi art rock, glam, big band swing, electro-disco, new wave e synthpop, incluse collaborazioni con Tony Visconti, Franz Ferdinand e Giorgio Moroder. L’influenza della “più grande band di cui non hai mai sentito parlare” o “della band preferita della tua band preferita”, è stata riconosciuta da generazioni successive di artisti: dai Joy Division agli Smiths, dai Blur a Bjork fino a Beck. L’ultimo album della band, The Girl Is Crying in Her Latte, è stato pubblicato il 26 maggio 2023 tramite Island Records, ed è entrato nuovamente nella classifica degli album del Regno Unito al n. 7. Prevendita attiva a questo link.

Martedì 8 Luglio – FUTURE ISLANDS, Giardini Triennale, Milano

Fin dall’inizio, i Future Islands sono stati unici e immediatamente riconoscibili: i canti e i lamenti intrisi di vita di Samuel T. Herring, illuminati sullo sfondo dalle melodie di Gerrit Welmers e carichi dei ritmi di William Cashion e Michael Lowry. Questo presupposto non è cambiato nell’ultimo lavoro People Who Aren’t There Anymore (4AD) ma sono cambiate le persone. C’è un dolore e una gioia nella voce di Herring che è stato eguagliato solo dalle loro leggendarie performance dal vivo, ma mai catturato nei loro album in studio, che ora sembra finalmente liberato per la prima volta. I Future Islands hanno suonato quasi 1.500 concerti – concerti che hanno lasciato corpi ammaccati, corde vocali logorate, offerto fughe al pubblico e guarito i loro stessi messaggeri. Prevendita attiva su Dice.

Mercoledì 9 Luglio – DISQUIETED BY + JAGUERO, Exatr, Forlì

Dopo otto anni di separazione i Disquieted By, band fiorentina di culto nella scena punk’n’roll italiana, sono tornati nel 2024 con un nuovo disco, Pet of the week, per To Lose La Track. Chi li ha visti in azione dal vivo sa bene di cosa siano capaci, una vera forza della natura in grado di spazzare via tutto e tutti, tra i migliori live attivi oggi lungo la penisola. In apertura i Jaguero, band vicentina punk-rock che ha debuttato nel 2022 con l’EP “Worst Weekend Ever”, nel 2023 esce il loro EP “New Love”. Il sound complessivo è in costante evoluzione, mantenendo quel senso di fratellanza che si trova a un piccolo show dove tutti si abbracciano davanti al palco e cantano insieme. Dalle ore 19 ingresso all’area food & drink, mostre, installazioni e letture in Amacario. Concerti ore 21, offerta libera e consapevole.

Pet of the week by Disquieted by

Giovedì 10 Luglio – WOLFMOTHER + DIRTY HONEY, Rocca Malatestiana, Cesena

Ispirati a grandi leggende della musica come Led Zeppelin, Black Sabbath ed ai conterranei AC/DC i Wolfmother si formano a Sydney nel 2000. I sei album, un Grammy Awards vinto nel 2006 e leggendari tour in ogni angolo del pianeta li consacrano come una delle più importanti band del panorama rock mondiale. I Dirty Honey portano Can’t Find The Brakes!!, uscito nel 2023, successo di pubblico e critica con “Won’t Take Me Alive” a dominare le classifiche statunitensi e inglesi per diverse settimane. Ad aprire i due show i Loyal Cheaters, un concentrato ad alto voltaggio di hard rock, glam anni ’70 e pop punk, pronto a accendere la serata. Con Meute mercoledì 9 Luglio, prende ufficialmente il via Acieloaperto. Biglietti in vendita qui.

Venerdì 11 Luglio – QUEEN OF SABA, Parco Della Tinaia, Firenze

Alieni in un mondo che spinge al binarismo, i Queen of Saba si presentano con colorata irruenza per smantellare i dogmi di genere ed esplorare le infinite sfumature della musica. Sara Santi e Lorenzo Battistel si cibano di influenze neo-soul, alternative r&b, disco pop, hip-hop e indietronica. Debuttano dal vivo nel 2019; dopo cinque singoli in inglese, a giugno 2021 esce Fatamorgana, album di nove tracce in italiano recensito da Rockit.it come “uno dei migliori 50 dischi italiani dell’anno”. Nel 2022 si tuffano nell’r&b-soul con il singolo “Pesca Noche” e nella disco-techno con “Lingua in Fiamme”. Nell’estate del 2021 organizza dal basso una tournée di 35 date in tutta Italia. Da febbraio 2022 entra nel roster di Panico Concerti e partecipa ai più importanti festival estivi. Ingresso libero, il duo sarà anche a Santarcangelo di Romagna in Piazza Ganganelli sabato 12 Luglio, sempre free entry.

Sabato 12 Luglio – THE HORRORS, Arena, Cagliari

Torna il Siren Festival in una nuova veste e una nuova location. Alle Sirene – si sà – piace nuotare e dopo tanto navigare, il canto e la musica del Siren Festival sono approdati al centro del Mediterraneo, nella splendida città di Cagliari. Dal 10 al 13 luglio si alterneranno grandi nomi tra cui Stereolab, Calibro 35, The Horrors (grande curiosità visto il buon ritorno su disco), Nicole Atkins, Big Mountain County, Painted Vein in due diverse locations: l’Arena in Fiera nelle giornate dell’11 e 12 luglio (biglietti qui) e il Corto Maltese nella meravigliosa spiaggia cittadina del Poetto il 10 e 13 luglio con la formula free entry.

Domenica 13 Luglio – HERBIE HANCOCK, Arena Santa Giuliana, Perugia

Pochi artisti nell’industria musicale hanno influenzato il jazz e l’R&B acustico ed elettronico più di Herbie Hancock. Come diceva Miles Davis nella sua autobiografia, “Herbie è stato il passo successivo a Bud Powell e Thelonious Monk, e non ho ancora sentito nessuno che è venuto dopo di lui”. Torna a Umbria Jazz una vera icona della musica degli ultimi sei decenni, non solo del jazz. L’artista di Chicago ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, influencer per più di una generazione di musicisti. Ovviamente una carriera così è stata oggetto di premi e riconoscimenti di ogni genere: un Oscar, 14 Grammy, innumerevoli MTV Awards. Hancock è stato anche nominato UNESCO Goodwill Ambassador e insignito del prestigioso Kennedy Center Honor. La Francia lo ha nominato Commandeur des Arts et des Lettres. È membro della American Academy of Arts and Sciences. Con lui Dianne Reeves, un evento Umbria Jazz.

Domenica 13 Luglio – FORTUNATO DURUTTI MARINETTI, Half Die Festival, Roma

Nato a Torino e residente a Toronto, Daniel Colussi suona da vent’anni in band underground. Adottando il nome di battaglia Fortunato Durutti Marinetti, ha autoprodotto la cassetta Desire nel 2020, a cui sono seguiti rapidamente Memory’s Fool (Soft Abuse/Bobo Integral) nel 2022 e l’LP Desire (Second Spring), sempre del 2022. Con il terzo album Eight Waves In Search Of An Ocean si fa conoscere maggiormente anche al di qua dell’oceano – copertina spettacolare – e ora annuncia l’arrivo di un nuovo lavoro per la fine di Luglio, Bitter Sweet, Sweet Bitter ancora tramite la fiorentina Quindi Records e Soft Abuse. L’amore per Lou Reed e Robert Wyatt unito a quello per il synth-pop genera canzoni eccezionali che Daniel suonerà in tre appuntamenti: Lumen, Firenze venerdì 12; Frida nel Parco, Bologna sabato 12 e appunto Roma, location in definizione, domenica 13 Luglio.