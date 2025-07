TY SEGALL, “Possession” (Drag City, 2025)

Un omaggio alla California che coglie nel segno

Ho perso il conto delle uscite di Ty Segall. Mi suonano comunque familiari alcuni titoli come Goodbye Bread, Twins, Manipulator, Joy insieme a Tim Presley/White Fence. Non i più geniali del lotto forse: ma solidi, dritti al punto e che riascolteremo con piacere anche tra vent’anni. Ebbene, diciamo subito che Possession va ad aggiungersi in coda a questa lista di fondamentali.

I dieci brani omaggiano sì la grande musica pop-rock tra gli anni 60 e 70 del Novecento, dai Beatles ai Beach Boys passando per Marc Bolan e gli Eagles (più californiani di loro non ce n’è e il loro spirito pervade a lunghi tratti l’album), però la scrittura è variegata, armoniosa e immaginifica visto il rinnovato sodalizio con Matt Yoka, documentarista per Vice e Vanity Fair. E l’aiuto del buon Mikal Cronin fa il resto.

Come on, enjoy the ride

Non si può descrivere Possession tralasciando un evidente revivalismo, che passa dalla struttura delle canzoni – la traccia omonima ricalca le mosse di Tommy degli Who – alle produzioni magiche di quell’epoca con le brass section e le registrazioni su nastro. Qui troverete tutto ciò che attualmente suonano i fratelli D’Addario, o Lucio Corsi. Ma distillato di un’esperienza e una classe con pochi uguali: si prenda già il singolo di lancio, “Fantastic Tomb”, una giostra rock’n’roll che tocca mille lidi, psichedelia e glam a braccetto.

Racconti di divario sociale arrangiate con la classe di un Randy Newman (“Kitchen table, the rent’s unstable/She can’t afford a bed/She’s a shoplifter, no one’s quicker/She just wants to rest her head”) si alternano a brillanti uptempo di chitarre fuzz e sax potenti: giusto per citare la prima e ultima traccia, “Shoplifter” e “Another California Song”. Sono invece violini e hammond a contrassegnare “Buildings”, una sorta di “Penny Lane” più riflessiva; nonostante la dozzina di musicisti impiegati la creazione è prevalentamente dei due amici Ty e Mikal, con il secondo a riempire di atmosfere orchestrali le incisioni di chitarre/basso/batteria del primo.

“Shining” farà la gioia degli aficionados del primo Ty, garage-rock alla Osees ma scritto meglio; dove “The Big Day” mescola umori glam a prodezze prog con cambi di passo, scale vertiginose, con un istinto cangiante che pervade tutti i brani senza mai esagerare. Buon viaggio, dunque, in compagnia di Possession fino a termine 2025 e oltre.

81/100