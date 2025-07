Azzurro 80 è un’Italia che non c’è più

#ITalien

Per library music si intende “la musica adoperata per accompagnare produzioni audiovisive e multimediali come i programmi televisivi, la pubblicità e i documentari”. Dunque una musica che non basta a se stessa, ma serve come compendio di qualcos’altro di visivo.

Ecco che il nuovo album di Azzurro 80, “Flashback”, gioca proprio con questo concetto, cercando di essere una polaroid dai colori sfumati che, come un vero e proprio viaggio nel passato, trasporta l’ascoltatore nel cuore degli anni ‘80.

Già dalla copertina, che rimanda al logo del Telegiornale di Rai2.

Il produttore romano dà sfogo al suo immaginario sonoro: italo-disco sognante, atmosfere elettriche, synth-pop da colonna sonora e boogie-funk. Sembra sia musica creata nel 1984 e invece è qui.

Immergiamoci.

(Paolo Bardelli)