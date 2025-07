Morrissey al Vittoriale: passione, nostalgia e intensità

Morrissey, 23/07/2025, Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Un’attesa carica di tensione

Arrivando dopo numerose cancellazioni, sembra dovute ad un infortunio di un membro della band, la serata del Vittoriale di Gardone Riviera e più in generale il tour italiano di Morrissey era atteso con un mix di agitazione e incertezza. La presenza di una transenna per ben distanziare il pubblico dal palco, assente di solito, un incrocio di divieti e richieste che hanno dovuto mettere a dura prova le capacità organizzative delle sorelle Costa e se si vuole anche il meteo fino al giorno prima incerto, hanno richiesto uno sforzo ulteriore. L’ex frontman dei The Smiths ha scelto una scaletta in linea con le altre date ma che per chi come me non le guarda mai o quasi la partenza con “Shoplifters of the World Unite”, “You’re the One for Me, Fatty”, “How Soon Is Now?” e “Suedehead” avrebbe messo a dura prova il cuore più duro.

Emozioni a cielo aperto al Vittoriale

I posti a sedere fin dalle prime note sono subito ‘saltati’ in platea, con anche alcune esagerazioni o discussioni di chi si è trovato a disagio pensando ad un concerto da seguire da seduto. Forse anche per questo l’entusiasmo è stato ancora più acceso. Il cantante ha creato un flusso emotivo bilanciando brani dagli indimenticabili Smiths a lavori più recenti: si è passati dalla già citata “How Soon Is Now?” a “Rebels Without Applause” e “Jack the Ripper”, sottolineando che anche se non in modo così profondo anche la carriera solista di Moz non è affatto secondaria. A riprova di ciò si veda “Life is a Pigsty” del 2006, interpretata con un arrangiamento intenso e travolgente, e anche “Everybody Is Like Sunday” sempre trascinante e la finale “Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me”. Anche in questa serata il contesto ha fatto la sua parte: chi ha visto le prove pomeridiane ha descritto come una meraviglia la bellezza del Vittoriale, e anche questo ha contribuito a creare una serata speciale, che ha scritto un nuovo capitolo nel legame tra l’artista e l’appassionato pubblico italiano.

(Raffaele Concollato)

Foto del concerto di Manchester di giugno tratta dal profilo ufficiale Facebook di Morrissey.