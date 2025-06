L’agenda dei Live della settimana (#27, 2025)

Lunedì 23 Giugno – CHELSEA, Freakout Club, Bologna

Agosto 1976: il cantante Gene October pubblica un annuncio sul Melody Maker, a cui rispondono il chitarrista William Broad, il bassista Tony James e il batterista John Towe. Il 18 Ottobre dello stesso anno è già l’ora di salire su un palco in apertura ai Throbbing Gristle all’ICA di Londra. Un locale che grazie allo stesso Gene e a Andy Czezowski, manager di un club gay-friendly a Covent Garden (lo Shageramas) diventa il Roxy, uno dei templi del culto punk nella capitale. La band esplode nello stesso anno a Novembre, con October a servirsi brevemente di un nuovo chitarrista (Marty Stacey) e bassista (Bob Jessie). Gli altri tre membri formeranno i Generation X – William Broad diventa il più noto Billy Idol. L’omonimo album Chelsea del 1979, prodotto da Nigel Gray (Police, The Fall) è uno dei dischi meno conosciuti ma più validi dell’intera saga del punk britannico. Ingresso 10 Euro con AICS.

Martedì 24 Giugno – NINE INCH NAILS, Parco della Musica, Milano

I Nine Inch Nails, una delle band più influenti dell’alternative rock e industrial, annunciano il loro ritorno dal vivo in Italia dopo più di undici anni di assenza con un’unica data, martedì 24 giugno 2025 al Parco della Musica di Milano. Questo concerto segna un ritorno trionfale e un’occasione imperdibile per i fan di una formazione che, con uno stile sperimentale e una presenza scenica inconfondibile, ha segnato la storia della musica e che sta per tornare con un nuovo album. Il Peel It Back Tour è cominciato domenica 15 Giugno a Dublino alla 3Arena, e porterà la band nel vecchio continente per più di una dozzina di date. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2020, in trentasette anni di carriera, i Nine Inch Nails hanno venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Biglietti a questo link.

Mercoledì 25 Giugno – GORILLA BISCUITS, Largo Venue, Roma

Eroi dell’hardcore newyorkese, i Gorilla Biscuits fanno irruzione nella scena straight edge nei tardi Anni ’80, affermandosi rapidamente come un punto di riferimento per i decenni a venire. Reazionari e intenzionati ad abbattere le regole limitanti che circondavano molte band del loro genere a favore di più decisione e presenza concreta, i Gorilla Biscuits stravolgono la scena con performances martellanti e una schiettezza incorruttibile che li rendono assolutamente indelebili dalla storia del movimento. Il tutto rilasciando un solo album e un EP in tutta la loro carriera. Tornano nove anni dopo l’ultima parentesi italiana, prevendita a questo link, e saranno anche a Milano, Magnolia Estate, giovedì 26 Giugno.

Mercoledì 25 Giugno – CAT POWER, Il Castello, Udine

Cat Power, una delle migliori cantautrici della scena alternative rock degli anni novanta, torna in Italia con il live del suo ultimo album dal vivo: Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert. Nel novembre dello scorso anno, Cat Power è salita sul palco della mitica venue albionica regalando al pubblico la rievocazione magistrale di uno dei concerti più leggendari di tutti i tempi, tenutosi però al Manchester Free Trade Hall nel maggio 1966. Nella sua personale reinterpretazione di quello show epocale, Cat Power/Chan Marshall ha infuso ogni singolo brano di un tangibile senso di reverenza protettiva, trasponendo la tensione anarchica del set di Dylan con una gioia calda e luminosa. Ultimi biglietti a questo link.

Sabato 28 Giugno – THE THE, Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Dopo una lunghissima assenza dalle scene, i leggendari The The, capitanati da Matt Johnson, annunciano il primo tour dal 2018 per lanciare Ensoulment, il primo disco di inediti a 25 anni di distanza da NakedSelf. La parola soul è diventata ricorrente nella storia della formazione: dall’album di debutto dal gusto neo-psichedelico Burning Blue Soul (1981), passando attraverso la musicalità sfaccettata del successore Soul Mining (1983), per arrivare all’Ensouled World Tour dedicato all’ultima fatica discografica. Fin dagli esordi Johnson è sempre stato un profeta di verità, guadagnandosi la fama di artista coraggioso e intransigente, che affronta le questioni più oscure del cuore umano e ha opinioni lungimiranti sull’attualità socio-politica. Unendo la passione per le colonne sonore cinematografiche e la musica concreta con l’amore sconfinato per John Lennon, Hank Williams e Robert Johnson, ha iniziato a sviluppare il suo suono personalissimo, che si è snodato con una lunga serie di capolavori fino ad arrivare a oggi. Biglietti a questo link.

Sabato 28 Giugno – HEITH, LORENZO SENNI, FLORIAN HECKER, HITECH, DJ PLEAD e altri act, Triennale e Teatro Principe, Milano

Il 28 e 29 giugno 2025, come vi avevamo già anticipato Terraforma Exo torna nel cuore di Milano, riaffermando la sua vocazione site specific con due giornate dedicate a ripensare il rapporto tra essere umano e ambiente. Ecco i due eventi principali: LORENZO SENNI presenta EUREKA! (Mix Legacy 2011–2025) h 10:30 – 14:00 / 14:30 – 19:30 / 20.30 – 00:00 | Torre Branca – Parco Sempione. Co-curato con Nuits Sonores e parte di TIMES EUREKA!, è una selezione curata di momenti tratti dagli iconici mix di Lorenzo Senni, frutto di quasi quindici anni di esplorazione sonora, che funzionano come cornici sperimentali attraverso cui Senni ha sviluppato le sue indagini teoriche ed estetiche sulla Pointillistic Trancea e sul Rave-Voyeurismo. Isolando e ricombinando centinaia di build-up — provenienti principalmente dalla Trance, ma non solo — Senni costruisce progressioni estese e non lineari che interrogano le meccaniche strutturali e affettive della musica elettronica da club. FLORIAN HECKER presenta FAVN h 16:15 / 17:30 | Palazzina Appiani – Parco Sempione. Co-curato con Unsound e parte di TIME FAVN, è una performance automatizzata che traccia i confini sfumati tra realtà e immaginazione, percezione sensoriale e allucinazione. Evocando concetti legati alla psicofisica di fine Ottocento e alla quantificazione dei sensi, in FAVN seguiamo Debussy nella reincarnazione sonora del protagonista del poema di Mallarmé del 1876 “L’après-midi d’un faune”. FAVN utilizza la domanda “Cosa ho sentito?” come strumento per indagare i processi cognitivi costruttivi che intervengono in esperienze apparentemente puramente sensoriali — o addirittura sensuali.

Tra i set della lunga notte organizzata con Gatto Verde al Teatro Principe da non perdere il live degli HiTech, infuocato collettivo rap/footwork/ghettohouse di Detroit composto da King Milo, Milf Melly e 47Chops e il set di chiusura di DJ Plead.

Tutti gli eventi del weekend sono acquistabili su Dice.

Sabato 28 Giugno – GRACE JONES, Parco BussolaDomani, Lido Di Camaiore (LU)

Sabato 28 giugno sul palco per l’unica data italiana una delle artiste più trasgressive, dirompenti e rivoluzionarie della cultura pop: Grace Jones. Musa storica e icona di stile carismatica, la “pantera della musica” torna a esibirsi a Lido proprio nello stesso luogo dove suonò dal vivo nei primi anni ’80, in un vero e proprio concerto-evento che culminerà con il dj set di uno dei padri della musica house: Tony Humphries. Nata in Giamaica prima di trasferirsi a Syracuse con la sua famiglia, ha iniziato la sua carriera come modella per poi affermarsi nel mondo della musica negli anni ’70 e ’80. Il suo stile unico, che fonde disco, new wave, reggae e pop elettronico, l’ha resa una figura rivoluzionaria nel panorama musicale internazionale. Prevendita a questo link.



