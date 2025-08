L’agenda dei Live della settimana (#33, 2025)

Sempre per chi si troverà in Puglia, non mancate l’Echoes Music & Art Festival, con i djset tra gli altri di Indira Paganotto, The Chemical Brothers e Popolous a Gallipoli, Parco Gondar, sabato 9 Agosto.

Martedì 5 Agosto – LAMBRINI GIRLS, Castello Volante, Corigliano D’Otranto (LE)

il Castello Volante di Corigliano d’Otranto accoglie in occasione del SEI Festival il live delle Lambrini Girls da Brighton: audace, irriverente, travolgente, il duo britannico è tra le proposte più radicali della nuova scena punk internazionale, capace di mescolare satira politica, critica alla mascolinità tossica e attivismo LGBTQ+. In apertura i Neoprimitivi, tra psichedelia e post-punk no wave, e Pallida Cavtat, trio che oscilla tra shoegaze, alternative rock e malinconie digitali da Nintendo 3DS. Biglietti a questo link.

Giovedì 7 Agosto – FANTASTIC NEGRITO, Castello di San Giusto, Trieste

Fantastic Negrito torna nel nostro paese per presentare dal vivo Son of a Broken Man, uscito lo scorso ottobre sulla sua etichetta Storefront Records. «Quando avevo dodici anni mio padre smise di parlarmi e mi cacciò dalla mia casa», racconta, «Non l’ho visto mai più ed è morto mentre ero in affidamento. Nel disco gli racconto cos’ho combinato nella mia vita». Fin dalla giovane età a Xavier Amin Ddphrepaulezz furono raccontate delle falsità da suo padre. Un cognome inventato, origini inventate ed un falso accento somalo. Perché creare questa falsa narrativa? Queste sono le domande che Fantastic Negrito ha dovuto porsi e che sono diventate il cuore del nuovo disco. Una delle voci più potenti della scena americana, con il suo mix di blues, R&B e roots, ha conquistato tre Grammy consecutivi per Best Contemporary Blues Album. Prevendita attiva a questo link, date anche a Brescia, Festa di Radio Onda D’Urto, venerdì 8, e Sogliano sul Rubicone (FC) sabato 9 Agosto.

Venerdì 8 Agosto – AFTERHOURS + CALIBRO 35, Masseria Ferragnano, Locorotondo (BA)

Da una rassegna, il Locus Festival, che ha bisogno di poche presentazioni, segnaliamo la data di venerdì 8 Agosto che coinvolge due pesi massimi della scena alternativa nostrana degli ultimi trent’anni: gli Afterhours guidati da Manuel Agnelli, che riproporranno per intero Ballate Per Piccole Iene del 2005 con la formazione dell’epoca oltre ai loro classici immortali; e i Calibro 35, forti del nuovo ottimo disco Exploration pubblicato giusto un mese fa da Record Kicks. Biglietti a questo link.

Sabato 9 Agosto – REFUSED + TURBONEGRO, Beky Bay, Bellaria-Igea Marina (RN)

Bay Fest compie dieci anni e annuncia tutte le band che suoneranno al Bay Fest 2025 insieme ai due headliner, Refused (unica e ultima data italiana e tour d’addio) e Turbonegro. Ecco quindi il cartellone completo del festival punk-rock che si terrà a Bellaria Igea Marina dall’8 al 10 agosto. Include tre band emergenti selezionate dall’annuale contest di Bay Fest: Honey, Godin Hill & The Pressed Bills e WEL. DAY 1 MADBALL + COCKNEY REJECTS + CODEFENDANTS + GRADE 2 + DOC ROTTEN + HONEY Venerdì 8 agosto 2025 Biglietti disponibili su Ticketmaster, al prezzo di 40 euro più i diritti di prevendita; DAY 2 REFUSED + TURBONEGRO + THE DROWNS + THE LAST GANG + JAGUERO + KODIN & THE PRESSED PILLS Sabato 9 agosto 2025 Biglietti disponibili su Ticketmaster, al prezzo di 50 euro più i diritti di prevendita. DAY 3 Pool Party live GOB. Il Festival è nato dalla collaborazione tra Hub Music Factory e LP Rock Events.

Domenica 10 Agosto – ENGLISH TEACHER + SYLVIE KREUSCH, Ypsigrock, Castelbuono (PA)

Ypsigrock è il primo boutique festival d’Italia, fondato nel 1997 a Castelbuono, a poco più di un’ora e mezza di strada da Palermo, su iniziativa di alcuni giovani del luogo appassionati di musica indie e alternative-rock. L’obiettivo iniziale era quello di riuscire a portare i propri artisti preferiti fino a Castelbuono, luogo dal fascino suggestivo ma lontano dai centri nevralgici del mercato musicale e decisamente fuori dalle usuali traiettorie dei tour dei principali artisti internazionali. Il proposito era quello di organizzare un festival ispirato alla vincente formula degli eventi internazionali, ma caricandolo di una forte connotazione personale che rispecchiasse ed esaltasse un territorio così particolare come quello madonita. Oggi, con oltre vent’anni di esperienza alle spalle, Ypsigrock è diventato un modello nel panorama internazionale ed è percepito come un evento imperdibile per la sua qualità artistica e per la bellezza degli angoli più incantevoli di Castelbuono dove rivive. Quest’anno dal 7 al 10 Agosto si esiberanno nomi del calibro di Alan Sparhawk, Cocorosie, English Teacher, Offlaga Disco Pax, Lucio Corsi e tanti altri. Biglietti a questo link.

Foto delle Lambrini Girls cortesia dell’Ufficio Stampa CoolClub