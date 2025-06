La musica può salvare il mondo?

Chi ama la musica, sia come ascoltatore che come esecutore, vorrebbe un mondo unito da questo linguaggio universale. Dove le melodie sarebbero ‘la cura’, i ritmi ‘l’ispirazione’, e con i testi che spingessero al cambiamento. Nel corso della storia, i musicisti sono stati in prima linea nei movimenti per i diritti civili, la pace e la giustizia.

Da “Strange Fruit” di Billie Holiday contro il razzismo a “Sunday Bloody Sunday” degli U2 come grido contro la violenza, passando per la protesta degli anni ’60, la musica ha spesso superato i confini, accendendo coscienze e movimenti collettivi.

Oggi, in un’epoca segnata da crisi climatiche, disuguaglianze sociali e tensioni globali, molti si rivolgono agli artisti in cerca di visione e leadership. I festival musicali si sono trasformati in palcoscenici di impegno politico, e le canzoni di protesta continuano a catturare lo spirito del tempo.

Durante la pandemia, i concerti virtuali hanno offerto conforto e solidarietà. In tempi bui, gli artisti diventano ancora fari emotivi nella speranza che l’armonia possa rinascere. Ma può davvero la musica salvare il mondo o almeno fare una differenza concreta?

La risposta è ‘grigia’. L’influenza culturale è potente, ma trasformare l’impatto emotivo in cambiamento politico duraturo è un’altra storia.

Prendiamo ad esempio le campagne elettorali sostenute dalle celebrità. Nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, la vicepresidente Kamala Harris ha ricevuto il sostegno di una galassia di star – Taylor Swift, Beyoncé, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey – nella speranza che il loro potere mediatico mobilitasse giovani e minoranze. Solo Taylor Swift ha generato oltre 330.000 visite al sito di registrazione al voto vote.gov in 24 ore.



Eppure, nonostante il supporto musicale, Harris ha perso nettamente: Trump ha vinto tutti gli stati chiave e anche il voto popolare. La maggior parte delle analisi concorda: le celebrità hanno aumentato la visibilità e incoraggiato la registrazione al voto, specialmente tra i giovani, ma non sono riuscite a trasformare l’entusiasmo in voti reali.

Un’analisi di Psychology Today ha riassunto che, pur con un forte sostegno artistico, “le celebrità non hanno influenzato l’esito delle ultime elezioni USA”. Alcuni critici sostengono che questi spettacoli abbiano addirittura alienato l’elettorato medio, facendo apparire la campagna troppo elitaria – dimostrando che la musica non può sostituire contenuti politici solidi.

Tuttavia, liquidare il coinvolgimento degli artisti sarebbe un errore. L’appoggio di Oprah Winfrey a Barack Obama nel 2008, ad esempio, si stima abbia portato oltre un milione di voti – una spinta determinante. La differenza non fu la celebrità in sé, ma il momento, il messaggio e il contesto: un’unione che creò slancio al momento giusto.

Forse, allora, il potere salvifico della musica non sta nei grandi concerti o nelle campagne virali, ma nell’autenticità e nella costruzione di alleanze. Quando le melodie si intrecciano con le lotte quotidiane – quando gli artisti amplificano voci dal basso anziché sostituirle – il potenziale trasformativo della musica si manifesta davvero.

In un mondo diviso, la musica rimane uno dei nostri ponti più forti. Non salva da sola, ma può seminare empatia, canalizzare la rabbia e alimentare i movimenti. La sfida è far sì che le note speranzose si uniscano a un impegno concreto e continuo.

“Che la musica salvi il mondo” non è solo un desiderio poetico ma un invito ad allineare il suono con l’azione. A scegliere artisti che parlano con verità, attivisti che guidano il cambiamento e comunità che rispondono. Perché, alla fine, la musica può illuminare la strada – ma sta a noi percorrerla.