De La Soul, appuntamento con la storia dell’hip-hop a Bologna e Milano

Votiamo i De La Soul come must of di questa settimana di live in Italia, oltre a Arti Vive: non ce ne voglia Bruce Springsteen o l’ottimo James Blake (Officine Grandi Riparazioni di Torino, 2 Luglio).

Due date da non perdere quelle del duo formato da Kelvin “Posdnuos” Mercer e Vincent “Maseo” Mason rimasti orfani un paio di anni fa di David “Trugoy the Dove” Jolicoeur, venuto a mancare per problemi cardiaci. Il loro ultimo lavoro, And The Anonymous Nobody…,risale al 2016 (numero 12 di Billboard).

Il Sequoie Music Park di Bologna martedì 1 Luglio e Il Parco della Musica a Milano mercoledì 2 Luglio le location dei concerti, che saranno inoltre aperti dai DJ Set di due artisti che hanno contribuito a segnare la storia dell’hip hop nostrano: DJ Gruff a Bologna e Bassi Maestro a Milano. Biglietti disponibili a questo link.