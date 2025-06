Indi(e)pendenze meets Kalporz – Maggio/Giugno 2025

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 sulla bolognese Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast (via mixcloud).

In questa edizione celebriamo i principali avvenimenti musicali tra Maggio e Giugno 2025 con l’aiuto di Eulalia Cambria, che seleziona i Turnstile (cover e spot al Primavera Sound), i gustosissimi Surprise Chef e una inedita versione di Eli De Mon. Non mancheranno gli Arcade Fire, in cerca di riscatto con Pink Elephant, un Patrick Wolf che strega i palchi italiani e una grande cantautrice su cui scommettere per il presente e il futuro come Eera.

L’intera scaletta è visionabile in fondo. Buon ascolto e buona estate!

YOUTH LAGOON – “Gumshoe (Dracula From Arkansas” (Fat Possum, 2025)

TUNE-YARDS – “Get Through” (4AD, 2025)

ARCADE FIRE – “Alien Nation” (Columbia, 2025)

BOPS – “Seagull” (Howlin’ Banana, 2025)

THE DESPERATE BICYCLES – “Sarcasm” (Refill, 1979)

TURNSTILE – “Never Enough” (Roadrunner Records, 2025)

SURPRISE CHEF – “Bully Ball” (Big Crown Records, 2025)

HZHA – “Selva Oscura” (Beats Soffici Records, 2025)

PATRICK WOLF feat. ZOLA JESUS – “Limbo” (Virgin, 2025)

ELI DE MON – “Oseleto” (Autoproduzione, 2025)

EERA – “Forget Her” (Test Card Recordings, 2025)