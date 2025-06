Tener-a-mente 2025: il cartellone definitivo

Dal 27 giugno al 27 luglio a Gardone Riviera (BS) presso l’anfiteatro del Vittoriale all’Arsenale degli italiani si terrà la XIV edizione di Tener-a-mente. Da Morrissey ad Antonello Venditti come sempre gli artisti toccano diversi stili e generi musicali. Oltre a Moz una chicca imperdibile è la data di Brandi Calirlile, per la prima volta in Italia dopo un tour annullato diversi anni fa. La cantautrice americana è fresca di pubblicazione del nuovo “Who believes in angels?” in coppia con sir Elton John. Come sempre ci sarà il blues con Marcus King e Kenny Wayne Shepard, ma anche il grande cantautorato americano con l’ex Smog Bill Callahan (“Resuscitate!” il suo ultimo album del 2024), una data questa che sa di imperdibile.