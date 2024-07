Maurizio Bianchi, pioniere dell’industrial, in esposizione a Bologna

Giovedì 11 luglio alle ore 19 Megadue, spazio indipendente bolognese dedicato all’arte contemporanea, e Sonic Belligeranza, storica realtà dell’underground elettronico italiano, presentano M.B. Estate, mostra antologica di suoni dedicata al pioniere dell’industrial music Maurizio Bianchi. Il progetto prosegue fino a domenica 15 settembre.

La struttura espositiva ripercorre in maniera acronologica la ricca produzione dell’autore suonando un disco al giorno (circa un’ora di musica) per tutta la durata della mostra. A serranda abbassata ma con la porta aperta, Megadue agisce come dispositivo sonoro. Dallo spazio, a orari stabiliti, si diffonde nel portico la musica di Bianchi. Il palinsesto, con i giorni e gli orari degli oltre 60 dischi, è disponibile sul sito a partire dal 10 luglio.

Due gli appuntamenti speciali. Giovedì 15 agosto, per il format storico di Sonic L’underground non va in vacanza, Niccolò Di Gregorio suonerà in live “Bagliori“, disco realizzato con Bianchi nel 2023. Sabato 7 settembre Sonic ospiterà in presenza Maurizio Bianchi per un talk.

Maurizio Bianchi, figura di riferimento della musica industrial è autore dalla sconfinata discografia. Il database di Discogs conta 319 releases tra il 1980 e oggi, a testimonianza di come la musica di Bianchi viaggi fra i decenni spostandosi fra i vari supporti. Bianchi si è firmato con vari alias/monikers tra cui M.B. , Sacher Pelz, Leibstandarte SS MB e Nisi Quieris.