Nextones, il programma dell’undicesima edizione

L’undicesima edizione di Nextones, il prestigioso festival internazionale promosso dalla Fondazione Tones on the Stones in collaborazione con Threes Productions, torna dal 18 al 21 luglio con Alessandro Cortini, Lanark Artefax, Aisha Devi, Objekt, CCL, Robert Hood, Cashu e altri nomi di culto della scena avant/techno italiana e internazionale.

Gli amanti dell’arte audiovisiva e della musica elettronica avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica nel suo genere, nello scenario dalle suggestioni davvero uniche della Val D’Ossola e dello spettacolare Tones Teatro Natura.

Nextones, da sempre all’avanguardia nell’esplorazione delle nuove frontiere artistiche, si propone di offrire al suo pubblico un’esperienza coinvolgente e multisensoriale. Attraverso performance multimediali, installazioni site-specific e set audio-video dal vivo, il festival trasforma la cava di granito in un palcoscenico all’aperto dove l’arte e la natura si fondono armoniosamente creando un vero e proprio ecosistema artistico e di ricerca.

Si parte giovedì 18 luglio con il live della violoncellista, musicista e curatrice britannica Lucy Railton, collaboratrice di Laurel Halo, Beatrice Dillon e con un passato di uscite su e le selezioni musicali di Radio Banda Larga (RBL), community radio indipendente di base a Torino, Berlino, Barcelona e Istanbul che sarà presente nel corso del weekend con diversi ospiti (vedi programma nel dettaglio in basso).

Tra gli act di venerdì 19 luglio si esibiranno, tutti in LIVE AV, il guru della nuova IDM Lanark Artefax, la producer svizzera Aïsha Devi per presentare “Les Immortales”, un’odissea multidimensionale che incarna il suo ultimo album “Death Is Home”, e Khompa accompagnato dai visual di Akasha.

In chiusura un B2B che si preannuncia esplosivo e imprevedibile, con Objekt e CCL.

In apertura di serata, sempre al Teatro Tones la resident del Bunker di Torino e di Radio Raheem Luce Clandestina, dj parte dell’etichetta Details Sound e del progetto Mutaforma.

Sabato toccherà invece a Nicholas Sagoni aka DJ Taxxi uno dei pilastri del gruppo ormai storico dei Paladini Romani aprire le danze al Tones Teatro Natura. A seguire il live di Cosimo Damiano, produttore romano parte del progetto Salò, con i visual del designer Marco Ciceri, del compositore e membro dei Nine Inch Nails Alessandro Cortini, della producer e performer di Montreal Marie Davidson.

A chiudere la lunga notte di Nextones Robert Hood, nome di punta della Detroit Techno e fondatore del collettivo Underground Resistance con Jeff Mills e Mad Mike Banks e la brasiliana Carolina Schutzer, alias DJ Cashu, figura centrale della scena queer underground di San Paolo.

Quest’anno, Nextones si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere una riflessione profonda sul rapporto tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda. Attraverso una programmazione artistica di alto livello, il festival invita il pubblico a esplorare il territorio circostante e ad immergersi nella bellezza della natura, stimolando così una maggiore consapevolezza e attenzione verso il benessere fisico e mentale. Nextones non è soltanto un evento culturale, ma un’occasione unica per vivere un’esperienza che lascia un segno indelebile nel cuore e nella mente di chi vi partecipa.

I biglietti sono ancora disponibili su DICE (quelli con campeggio sono già sold out). Di seguito il programma con gli orari del weekend.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

17:45 – 19:00 | Orridi di Uriezzo

LUCY RAILTON (Live)

20:00 – 23:00 | Camping

RADIO BANDA LARGA

w/ Steno & RBL Soundsystem

VENERDÌ 19 LUGLIO

9:30 | Camping – supportato da Teva

RADIO SAFARI (Passeggiata Sonora)

Radio Safari è un progetto interdisciplinare che coinvolge musicisti, artisti, registratori di suoni, ricercatori e appassionati, con l’intenzione di esplorare il mondo animale attraverso i suoi suoni, e sperimenta pratiche ecologiche attraverso la collaborazione artistica e la comunicazione con il suo pubblico.

15:00 / 18:00 | Area Camping

PLEASURE ROCKS (Workshop)

Pleasure Rocks è un’installazione performativa che esplora le connessioni materiali e minerali tra esseri umani e non umani. Attraverso l’esplorazione e la percezione, e all’interno di uno spazio di cura e riconnessione, favorisce un’alleanza simpatetica di corpi, creando un’interazione tra umani e rocce.

12:00 – 19:00 | Camping

RADIO BANDA LARGA

W/ Flavinio, Flautissimo, RBL Soundsystem

Interview w/ CCL, Teva Talents

20:00 – 22:00 | Tones Teatro Natura

LUCE CLANDESTINA (DJ set)

22:00 – 23:00 | Tones Teatro Natura

KHOMPA feat. AKASHA (Live AV)

23:00 – 00:00 | Tones Teatro Natura

AISHA DEVI (Live AV)

00:00 – 01:00 | Tones Teatro Natura

LANARK ARTEFAX (Live AV)

01:00 – 03:00 | Tones Teatro Natura

OBJEKT b2b CCL (DJ set)



SABATO 20 LUGLIO

9:30 – 13:30 | Meeting point Tones Teatro Natura

Hike w/ OSSOLA OUTDOOR SCHOOL

h. 12:00 – 19:00 | Camping

RADIO BANDA LARGA

w/ Davide Olivero, Gang of Ducks, Gigo8931

Interview w/ Marie Davidson

16:30 (durata 40min)

PLEASURE ROCKS (Performance)

20:00 – 22:00 | Tones Teatro Natura

DJ TAXXI (DJ set)

22:00 – 23:00 | Tones Teatro Natura

COSIMO DAMIANO feat. DOMENICO ROMEO (Live AV)

23:00 – 00:00 | Tones Teatro Natura

ALESSANDRO CORTINI feat. MARCO CICERI (Live AV)

00:00 – 01:00 | Tones Teatro Natura

MARIE DAVIDSON (Live)

01:00 – 03:00 | Tones Teatro Natura

ROBERT HOOD (DJ set)

03:00 – 05:00 | Tones Teatro Natura

CASHU (DJ set)



DOMENICA 21 LUGLIO

12:00 – 19:00 | Camping

RADIO BANDA LARGA

w/ Stefania Vos, Skip, Giudi, Condoii