In arrivo un nuovo box set di Bob Dylan sul Tour 1974

Uscirà il 20 settembre il nuovo capitolo della serie Live Recordings di Bob Dylan dopo quello relativo al 1966, pubblicato nel 2016, e quello relativo al 1975, pubblicato nel 2019. Questa volta a essere presa in considerazione sarà la storica tournée con The Band che il cantautore tenne nei primi due mesi del 1974. Per più di sette anni Dylan aveva tenuto pochissimi show: si era quasi ritirato dalle scene pubbliche e non aveva intrapreso alcuna tournée di lungo corso. Proprio all’inizio del 1974 sarebbe uscito Planet Waves, un nuovo album in studio inciso proprio con The Band.

Questo nuovo, mastodontico box set comprenderà ogni show del 1974 che sia stato registrato. Di quella tournée uscì un doppio live album nel 1974, Before the Flood, che conteneva in totale 22 tracce. Il nuovo The 1974 Live Recordings ne conterrà addirittura 431, distribuite in 27 CD: sono 417 quelle mai pubblicate ufficialmente fino a oggi e 133 quelle appositamente mixate per questo box di recente da nastri 16-track. Oltre alla gigantesca versione in 27 CD che uscirà per Columbia Records e Legacy Recordings, la Third Man Records di Jack White darà alle stampe, attraverso il suo servizio di ordinazione via mail Vault, il triplo vinile colorato The 1974 Live Recordings – The Missing Songs from Before the Flood contenente un’ampia selezione di brani tratti dal box.

Come anticipazione del succoso box è stata diffusa una versione di “Forever Young” eseguita a Seattle durante lo show pomeridiano del 9 febbraio 1974 che potete ascoltare qui sotto. All’interno del box, come da prassi per le uscite d’archivio di Dylan, sono incluse note interne scritte per l’occasione da Elizabeth Nelson, autrice di lungo corso per New York Times e Pitchfork.

Nel frattempo, Dylan ha terminato la prima tranche della sua tournée estiva negli Stati Uniti all’interno dell’Outlaw Musical Festival organizzato da Willie Nelson, che comprende al suo interno svariati show come quelli di Willie Nelson & Family, di Robert Plant e di Bob Dylan stesso. Per l’occasione Dylan ha riproposto dal vivo anche pezzi che non eseguiva da alcuni anni, diversificando così questa serie di concerti da quelli che lo avevano tenuto impegnato dal novembre 2021 all’aprile 2024 durante il Rough and Rowdy Ways Worldwide Tour a supporto del suo ultimo, splendido album in studio uscito nel 2020. Di questo Outlaw Music Festival sono in programma altre due tranche che si svolgeranno tra la fine di luglio e il 20 di settembre sempre negli States. A breve sarà anche annunciata una tournée europea autunnale di Dylan, che toccherà sicuramente il Regno Unito.