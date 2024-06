CINDY LEE, “Diamond Jubilee” (Realistik Studios, 2024)

Sono passati 60 anni dalla prima apparizione dei Beatles all’Ed Sullivan Show. La cultura musicale come la conosciamo potrebbe non essere nata esattamente lì, ma da quel momento in poi tutto è cambiato per quanto riguarda il ruolo dei giovani nella società. Prima venivano sommariamente ignorati per la loro mancanza di esperienza. Ora avevano potere d’acquisto e con esso il desiderio di essere ascoltati nella società.

È possibile che Patrick Flegel non avesse in mente questa ricorrenza quando ha intitolato il suo settimo album sotto lo pseudonimo Cindy Lee, ma è una coincidenza curiosa.

Il progetto è nato dalle ceneri dei Women, un gruppo indie rock canadese che letteralmente si è sciolto sul palco nel 2010. Mentre i suoi ex compagni hanno formato il gruppo post-punk Preoccupations, che ha ottenuto una certa notorietà nella scena alternativa, Flegel ha deciso di seguire un percorso diverso.

Per cominciare, Cindy Lee è una persona drag, ispirata alle cantanti degli anni ’60. Flegel si esibisce travestito, cantando e suonando la chitarra accompagnato da basi pre-registrate. Il sound ha fatto sì che il progetto venisse associato a nomi etichettati con l’epiteto di pop ipnagogico, un termine creato per descrivere artisti le cui canzoni sembrano operare attraverso vari filtri di memoria. Nostalgia.

Tuttavia, “Diamond Jubilee” (Realistik Studios, 2024) non sembra rientrare in questa caratterizzazione. Nonostante evochi pop classico e psichedelia, Flegel forza gradualmente la collisione di vari generi, dalla musica africana, al funk, al soul, all’elettronica, all’indie rock e all’esperimentale, tutto attorno a un’esperienza il cui tema centrale somiglia di più a come noi ci relazioniamo con gli album.

A questo punto, il modo in cui l’album è stato lanciato è più conosciuto della musica stessa: un doppio album di 32 canzoni e oltre due ore di durata, “Diamond Jubilee” è stato presentato senza alcuna fanfara di venerdì, con un link di YouTube dell’album completo postato su alcuni siti musicali. Tuttavia, qualsiasi tipo di disponibilità per lo streaming si fermava lì.

Se l’ascoltatore voleva acquistare le tracce separate, doveva accedere a un indirizzo di Geocities e pagare 30 dollari canadesi (da allora questa richiesta di pagamento è stata modificata in una richiesta di donazione, con il download in WAV ora gratuito). Flegel ha preso misure estreme affinché “Diamond Jubilee” fosse apprezzato in modo diverso dal modello attuale.

Apprezzamento è un termine chiave, poiché il primo istinto porta alla parola “consumato”, ma sembra completamente opposta a come Patrick Flegel vuole che il pubblico si relazioni con “Diamond Jubilee”. In ogni momento dell’album, è presente l’impressione di ascoltare una radio in uno spazio liminale. Nulla sembra esistere mentre le canzoni suonano, l’ascoltatore sembra rimosso dalla realtà.

Questo ricorda i racconti di come i giovani inglesi ascoltavano la musica alla fine degli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60. Rock e pop non erano permessi sulla BBC, quindi la gioventù dovette ricorrere a stazioni a lunga distanza di altri paesi o persino a radio pirata che operavano nel Mare del Nord. Ragazzi e ragazze restavano incollati ai loro apparecchi in un’esperienza quasi rituale, sia a tarda notte quando i loro genitori non potevano sentirli, sia quando erano in completa solitudine.

Nessuno di questi concetti importerebbe molto se il materiale dell’album non fosse di qualità. Fortunatamente, “Diamond Jubilee” è una delle migliori uscite del 2024.

Flegel ha un dono per la melodia classica, esemplificato nella ballata “All I Want Is You”, oltre a essere in grado di introdurre elementi sonori più sperimentali negli arrangiamenti tradizionali con eleganza. Il sound di Cindy Lee ha sempre avuto un forte elemento di rumore bianco e noise, al punto da rendere quasi difficili da ascoltare i primi album, ma qui tutto si incastra perfettamente.

La parte più interessante di “Diamond Jubilee”, tuttavia, è il CD 2. Dopo aver presentato la sua visione per il pop classico, Cindy Lee apre le ali per incorporare elementi degli anni ’70, come il funk, il krautrock o l’elettronica. Inoltre, le canzoni acquisiscono una qualità di collage sonoro. I cambiamenti bruschi avvengono più frequentemente rispetto alla prima metà. Quasi come se la persona drag stesse cercando nella radio la traccia perfetta per illustrare il suo stato emotivo.

Alla fine, “Diamond Jubilee” fa pensare al detto: “Alcune persone cercano di reinventare la ruota, altre si accontentano di fare il miglior pneumatico possibile”.

Patrick Flegel ha fatto il miglior pneumatico possibile, ma pur non avendo reinventato la ruota sembra volerci ricordare un rapporto fondamentale con la ruota che abbiamo lasciato alle spalle in nome della comodità dello streaming.

(Pedro Hollanda)

