SHELLAC, To All Trains (Touch And Go, 2024)

“Sono passati 12 anni dall’ultima recensione che inviai a Kalporz. Un’eternità, considerando come

è mutato il panorama musicale. Paradosso di un mondo instabile, le sonorità degli ultimi anni sono

legate indissolubilmente alla stabilità di due generi: il rap in tutte le sue futili sfumature e il pop

becero. Siamo impregnati da contraddizioni: il ‘politically correct’ e la gara a chi le spara più

grosse, il cambiamento climatico e la corsa agli armamenti, un mondo underground di nicchia con

idee e album interessanti (ma assolutamente elitario e poco seguito) e i fenomeni rock da

baraccone come gli zombi viventi riesumati per i tour celebrativi dai prezzi folli o i Maneskin

(indissolubilmente legati alla moda e alla massa). 12 anni in cui sono rimasto assolutamente uno

snob nella scelta di cosa e di chi voglio ascoltare, in cui ho cercato di scovare e scavare ancora più

a fondo nelle viscere melmose e maleodoranti del rock, 12 anni per capire che lo scrivere e dare

peso ad un certo tipo di musica è rigenerante, terapeutico e stabilizzante.

Trap, afro-etno-jazz-rock, pop italiano ed electro pop… Se siete interessati a questo, ci sono

articoli e link per seguire tutta la ‘popò’ di generi elencati precedentemente”.



Avevo pensato a questa introduzione per presentarvi un discuccio devastante e chic uscito

qualche mese fa; invece, in questo esatto momento, sto facendo un copia incolla in Word per

utilizzare questo sproloquio personale per recensire l’ultimo disco degli Shellac.

Inevitabile quindi parlare di Steve Albini; o meglio, crogiolarmi per avere scritto queste prime righe

CTRL + C mediante un linguaggio tagliente e dissonante come il nostro recorder lo è stato per

tutta la vita con tutti gli strumenti da lui rimaneggiati (chitarra, microfono, parola, banco mixer).

In questa recensione sconclusionata, non aspettatevi un elenco di dischi epocali registrati dal

nostro Re Mida, potrete trovare online almeno 10 classifiche redatte da testate diverse ma sempre

con gli stessi album (anche se qualcuno si è distinto e mi ha concesso più di un’emozione citando

“Do Dallas”).



Gli Shellac hanno masticato e digerito un suono scarno, assolutamente disarmonico e al contempo

quadrato, imballabile, di impatto. Big Black e Rapemen come base di partenza, il trio ha poi

frequentato l’università del noise, conseguendo successivamente un master in math-rock.

Collego l’iphone all’auto come da buon millenials fuori tempo massimo, alzo il volume e sento

quella chitarra e quei suoni ambientali incredibili.

“Sono loro, non sono cambiati!”. Mi entusiasmo come un bambino, come se fossero formule

standard di felicità a là Ramones o Ac/dc (gli australiani per il bum bum bum sferrato da Todd

Trainer, non chiedetemi altro sul parallelismo).

“Ahahahah!”. Rido.

Sono assuefatto da questi suoni, come se fossero ormai scontati e codificati. Tutto questo è

“Wsod”, durata 2:24 di cui un minuto e passa di musica, 40 secondi di sproloqui e una bordata

ultrapunk in chiusura con un suono di chitarra pazzesco. “All the trains” potrebbe terminare qui e

sarebbe già un singolo clamoroso.

Se non lo avessimo udito attentamente durante il primo pezzo, Bob Weston ci ricorda che il suono

del suo basso è urticante e riempie egregiamente gli spazi da 30 anni a questa parte, ripassando il

concetto dall’intro di “Girl from outside” fino all’ultimo secondo dei 28 minuti di questa opera.

L’innesto prettamente punk a discapito del minutaggio permette di assaporare al meglio la bordata

elettrica attesa da 10 anni, trait d’union perfettamente riuscito tra “At action park” e “1000 Hurts”.

E’ un viaggio di dieci tappe con fermate molto brevi all’interno di un vagone rumoroso, il treno è

guidato da un macchinista che urla le fermate. E la destinazione? L’inferno, come ci ricordano

nell’ultimo pezzo i nostri tre eroi. “Perché se esiste l’Inferno, conoscerò tutti” (“I don’t fear Hell”). RIP Steve.

To All Trains by Shellac

76/100

(Matteo Ghilardi)