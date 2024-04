I Vampire Weekend ritornano con “Only God Was Above Us”

Il primo LP in studio in cinque anni dei Vampire Weekend esce oggi e si intitola Only God Was Above Us. La data di uscita del disco era stata annunciata a inizio febbraio. Qualche settimana dopo sono stati diffusi i singoli “Capricorn” e “Gen X-Cops” e i loro relativi video. Successivamente il gruppo ha condiviso anche “Classical” e “Mary Boone”, contenuti anch’essi nel nuovo lavoro. La band statunitense, che dal 2016 è divenuta un trio formato dai membri fondatori Ezra Koenig, Chris Baio e Chris Thomson nel momento in cui il produttore e polistrumentista Rostam Batmanglij, anch’egli uno dei fondatori della band, lasciò il gruppo, nel 2019 aveva pubblicato il suo quarto LP in studio, Father of the Bride, al quale collaborarono, tra i tanti, Danielle Haim, Steve Lacy e Batmanglij stesso.

La copertina del nuovo disco è una fotografia di Steven Siegel del 1988 intitolata Subway Dream 11 che mostra il vagone di una metropolitana nel quale un viaggiatore sta leggendo un giornale che ha come titolo proprio quello che è stato dato al disco. Only God Was Above Us è stato registrato a New York, Los Angeles, Londra e Tokyo ed esce per la Columbia. Il disco contiene dieci brani e dura circa quarantasette minuti. Il nuovo tour dei Vampire Weekend inizierà con uno show esclusivo e già sold out al Moody Amphitheater presso il Waterloo Park di Dallas, TX, il prossimo 8 aprile, giorno, peraltro, del quarantesimo compleanno di Koenig, quando il gruppo suonerà durante l’eclissi totale di sole prevista per quel giorno. A questo show seguiranno una tappa a fine aprile a New Orleans e una a Salt Lake City a inizio maggio. In seguito, i Vampire Weekend saranno il 26 maggio in UK e il 30 a Barcellona per il Primavera Sound Festival. Da giugno a ottobre la band terrà numerosi concerti negli Stati Uniti e a novembre e a dicembre tornerà in Europa.