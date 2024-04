La Top 7 della settimana (#14, 2024)

7. Yaya Bey rende omaggio a Grand Daddy I.U.

Il 10 maggio Yaya Bey pubblicherà il suo nuovo album per Big Dada, “Ten Fold”. Questa settimana ha condiviso il singolo “Me and All My N****s”, un omaggio a suo padre – il rapper Grand Daddy I.U., morto nel dicembre 2022 – e al suo stile.

6. Hauntology mediterranea dalla diaspora maltese

Dagli anni ’60 del Novecento fino all’epoca contemporanea, era abbastanza comune per le famiglie maltesi ricevere nastri a bobina dai loro parenti all’estero. Gli emigrati maltesi residenti in Australia, Regno Unito, Canada, raccontavano delle proprie giornate su cassetta – spesso sotto forma di canzone Għana, musica folkloristica maltese che trova le sue origini nella tradizione di derivazione arabo-sicula – per poi spedire i nastri a casa. Grazie al magnifico lavoro di digitalizzazione sonora iniziato nel 2017 dalla fondazione Magna Żmien, molti di questi nastri esistono ancora e sono il perno concettuale del nuovo album di A Lily, progetto del musicista maltese James Vella uscito per la sua etichetta discografica Phantom Limb. “Saru l-Qamar” – che in italiano si traduce con “sono diventati la luna” – sintetizza la spettralità di queste voci mediterranee senza tempo con una confortevole elettronica distorta in un dialogo intergenerazionale.

5. Voci spettrali dal sedile del passeggero

Heith è il moniker di Daniele Guerrini, artista e musicista milanese che nell’ultimo decennio si è occupato di indagare le molteplici possibilità del suono dalla musica rave all’ambient, all’elettroacustica con un focus sull’influenza di diverse istanze della musica popolare tradizionale e della musica rituale. Il suo nuovo EP “The Liars Tell…”, in uscita per PAN questo maggio, è una ricerca sul linguaggio e sulle parole, dal loro misterioso potere evocativo al loro ultimo fallimento nel fornire verità universalmente accessibili.

The Liars Tell… by Heith

4. Cornamuse iberiche

Carme López è un’interprete, insegnante e ricercatrice di musica galiziana, una tradizione sonora che si è sempre detta altra rispetto a ciò che saremmo normalmente abituati a percepire come musica mediterranea. “Quintela” è il suo album di debutto uscito questa settimana per Warm Winters Ltd. e ha come guida di ricerca la decostruzione della cornamusa, strumento-simbolo della Galizia e del nord-ovest iberico. Influenzata da compositrici quali Éliane Radigue e Pauline Oliveros, López crea soundscape che rivoluzionano le possibilità sonore della cornamusa fino a spingerle al loro limite assoluto.

Quintela by Carme López

3. Atmosfere ssssibilanti

Dalla galassia fiorentina di OOH-sounds more eaze, pardo & glass uniscono le forze in un album celestiale che collega “ambient neo-folk, elettronica fratturata ed evasione romantica” ispirato al noto capolavoro di Wim Wenders.

more eaze, pardo & glass – paris paris, texas texas by OOH-sounds

2. Charli XCX ritorna nei club

Charli XCX è tornata. La cantante pop britannica ha annunciato “Brat”, il suo prossimo album in arrivo il 7 giugno per Atlantic, che ha tutta l’intenzione di essere un “club record”. Questa settimana ha pubblicato alcune tracce suonate durante il suo set per Boiler Room, come “Club Classics” prodotta da A. G. Cook.

1. Oggi è un Bandcamp Friday!

Riprendiamoci dalle vacanze pasquali con un altro Venerdì Santo: per le prossime 24 ore tutti gli incassi delle vendite sulla piattaforma Bandcamp finiranno direttamente nelle tasche dei vostri artisti preferiti.

Qui sotto un personalissimo consiglio se proprio non sapete dove iniziare.

(Viviana D’Alessandro)