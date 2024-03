Archivio180 festeggia 10 anni e va in tour

Archivio180 compie 10 anni e li festeggia con un tour di eventi in Italia e non solo! Il negozio di dischi di Bologna (e da un anno anche a Forlì) dopo aver fatto tappa a Barcelona al Buena Onda Social Club e al Mint Bar, arriva venerdì 15 marzo anche al Bunker di Torino.

Il programma della lunga giornata si apre con un warm up all’imbarchino del Valentino dalle 15:00 e prosegue nella notte al Bunker con in Sala 1 una friendly-battle tra Dj Rou, Jackie e Nicolò Matteucci per Archivio180, e Denaila, Munir Nadir e Paolo Macrì per Outcast. La Sala 2 invece, in collaborazione con JZRF Series, ospiterà l’epica sfida secondo le regole del Dig and Play. Una console, 600 dischi di Archivio180 da selezionare e suonare live sul momento. Gli sfidanti: JZRF Selectors con Passenger e Angie Backtomono, Temporary Pleasure, il b2b di Kreggo e Dualismo, Darkio e Sunny Levi per RBL e per finire Gambo con Marco Mou (prevendite disponibili su DICE).

Nasce nel 2014 come L’Archivio40100 su idea di Francesco Zaniboni aka DJ Rou e Enrico Bonvicini aka Bumbe. Fin dall’apertura il negozio non è mai stato soltanto un negozio di musica ma un aggregatore culturale e sociale attivo nella scena musicale bolognese con eventi in-store e in alcuni dei luoghi simbolo di Bologna come Ex-forno Mambo, Link e Kindergarten. A Forlì e in Romagna, oltre ai piccoli eventi in- store settimanali, ha organizzato eventi allo storico Kursaal di Cervia e ha collaborato a rassegne e realtà come ExtraTerrestre e ComeDiventi . Gli artisti e le etichette/festival che hanno partecipato agli eventi Archivio180: Bosconi Records, Fabio Della Torre, Periodica Records, Ciao Discoteca Italiana, Botanica Festival, Dirty Channels, Memoryman Aka Uovo, Pastaboys, Black Loops, Gianmaria Coccoluto, DJ Octopus, Lucretio, Steve Murphy, Paul Cut, Marco Peedoo Gallerani, Hollyspleef, Giargo in arte, Bangutot e molti altri.

Dal 2020, con l’ingresso di Nicolò Matteucci, Archivio180 fa parte di 47011 Records, è etichetta discografica, publishing indipendente e booking agency. Il negozio di Bologna è stato anche sede bolognese di Rocket Radio, web- radio veronese. Attualmente la sede di Bologna è in Via Altabella 23/A, all’interno dell’ex negozio Gavina progettato da Carlo Scarpa, in condivisione con Vintage55, brand di abbigliamento made in Italy. La seconda sede, in Romagna, a Forlì, è in Via Luffo Numai 41, in centro storico, a due passi dalla piazza principale della città, Piazza Saffi.



Le prossime date preannunciate saranno a Bologna, Milano, Firenze e Vicenza.

Segui il profilo Instagram per dettagli e location che saranno annunciati nelle prossime settimane.