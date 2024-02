L’agenda dei Live della settimana (#6, 2024)

Venerdì 9 Febbraio – PIPYA AND THE GANGBAND, Circolo Dev, Bologna

“Dungeon Clash Tournament” – qui le ispirazioni del disco che abbiamo carpito dall’artista – è il secondo album in studio del compositore e producer Pipya uscito il 12 gennaio 2024 per Trovarobato. Il disco, realizzato in feat. con Rareș, So Beast, Rehhll, Jacuzzi Gang, Dirt O’Malley, Guantanamo, Nizaar e TRRMÀ, esplora vari generi di musica elettronica, mescolando sonorità Industrial, Hyperpop, Techno, Post Rock, Clubbing e Trip Hop con un approccio sperimentale. Nel Release Party al Dev Pipya sarà accompagnata dal quartetto strumentale/elettronico The Gangband con elementi inediti e rivisitazioni di brani anche dell’album di esordio, “Bang”. Saranno presenti tre degli otto feat dell’ultimo disco, che oltre a partecipare al concerto proporranno dei dj set a chiusura: So Beast (Voci, Dj), Jacuzzi Gang (Voci, Dj) e Nizaar (Live Electronics, Dj). Ingresso con Tessera AICS, 5€

Dungeon Clash Tournament by PIPYA

Venerdì 9 Febbraio – PAOLO BENVEGNU, Latteria Molloy, Brescia

È concepito come un racconto, un romanzo e al tempo stesso l’ideale colonna sonora di un film “È inutile parlare d’amore” il nuovo album in uscita il 12 gennaio in digitale e il 19 in cd e vinile per Woodworm, con distribuzione Universal. Tra le dodici canzoni che lo compongono sono incluse collaborazioni con Brunori Sas (L’oceano) e Neri Marcorè (27/12). Un romanzo intimo, anche musicalmente, che parla d’amore. “Mi sento uno studente di scuola primaria e mi sembra che questa sia una tesina sul senso delle cose”, racconta, convinto che “l’amore è l’unica cosa che permette libertà di pensiero”, è un atto gratuito e in questo senso assolutamente inutile e quindi assolutamente libero. “L’amore è irrazionale, è un atto di disobbedienza verso la realtà delle cose”, una disobbedienza di cui oggi c’è bisogno tanto da dedicarle l’ultimo brano dell’album ‘Alla disobbedienza’, sorta di titoli di coda del nono album da solista di Benvegnù. (dal nostro articolo dedicato al disco) Prevendita a 20.70 E su Dice, il cantautore sarà di scena anche a Torino giovedì 8 Febbraio (Hiroshima Mon Amour).

Sabato 10 Febbraio – DIVIDE AND DISSOLVE + LECHUGA ZAFFIRO, Freakout Club, Bologna

Torna il No Glucose Festival con un evento e una lineup da paura: headliners i Divide And Dissolve. Poche band usano la loro voce e visibilità in modo politico come loro, sfruttando la potenza delle loro esibizioni per attirare l’attenzione sulla violenza coloniale e sulla battaglia in corso contro l’oppressione sistemica. Che si tratti di attacchi mirati o di qualcosa di più esistenziale – cantato a bassa voce o eseguito a tutto volume – le immaginazioni doom di Takiaya Reed (chitarrista e sassofonista di origini cheeroke) continuano a essere un trampolino di lancio per la resistenza collettiva. Lechuga Zaffiro è influenzato dai tamburi della tradizione candombe afro-uruguaiana, dalla musica tribale messicana e dai ritmi kuduro angolano-portoghesi, esprimendo, con la sua pratica caratterizzata da un uso percussivo e virtuoso dei cdj, tutte le sfumature e la vivacità dell’esperienza latinoamericana: si pone così al crocevia tra la poetica del sound design e una dimensione più giocosa ed esplorativa della club culture. Attesissimi anche i Murderpact, duo nato nel 2017 dai producer Hampton Albert e John Bemis, uno degli act più estremi e apprezzati nella scena underground di Brooklyn. Ibrida elementi di club music, sonorità metal, IDM e bass music in una formula inedita implacabile, psichedelica e intensa, che attinge in parti uguali dall’immaginario dei videogames e dall’esperienza di band come Battles e Lightning Bolt, ed è valsa le collaborazioni con Deli Girls e Machine Girl. Infine Nordra: radicata nello studio di chitarra classica, computer music e death metal, ha sviluppato un suono capace di decostruire le strutture noise e industrial, utilizzando le influenze di dub, techno e ambient per modellare un’elettronica ibrida al contempo melodica e immersiva. Start h. 22 Ingresso con tessera AICS, 16 in prevendita / 20 alla porta.

Sabato 10 Febbraio – LIVE SKULL, Bronson, Ravenna

I leggendari post-punk/no-waver newyorkesi Live Skull annunciano un nuovo tour europeo per presentare l’ultimo album “Party Zero” uscito in tutto il mondo per la Bronson Recordings e non poteva mancare una data al Bronson di Ravenna. “This is the sound of NYC. Party Zero is their third post-rebirth album and damn is it good. Complex, subtle guitar textures and rhythms. Downbeat, haunting vocals” Classic Rock. La band è attualmente composta da Mark C, Rich Hutchins, Kent Heine and Dave Hollinghurst, per gli amanti dei Velvet Underground e del rumore sotterraneo degli 80 americani sarà una vera festa. In apertura Leatherette e Clever Square. 12 Euro alla porta.

Sabato 10 Febbraio – CRIPPLE BASTARDS, Viper, Firenze

Festival torna sabato 10 Febbraio al Viper Theatre di Firenze, presentando l’edizione speciale Metal Blood Edition! Guidano i leggendari Cripple Bastards, gruppo attivo dal 1988, inserito nella top 20 della discografia essenziale del grindcore europeo di tutti i tempi, insieme a Napalm Death, Carcass, Extreme Noise Terror e Nasum. Assalteranno il Viper Theatre i Fulci, icone dello slam death metal. Reduci dall’ennesimo tour intercontinentale, il terzetto si prepara a investire il Viper Theatre con una dose vertiginosa di violenza, ispirata dal regista horror Lucio Fulci. Brutal death metal tecnico e spietato per gli Hour Of Penance, band che dal 1999 porta il suo caratteristico stile con influenze black metal sui palchi di tutta Europa, in apertura a Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder, Devildriver. “Reborn from Hatred”: questo il titolo del nuovo album con cui gli storici Gory Blister firmano il loro atteso ritorno on stage. Tech death metal preciso e furioso per il gruppo classe 1991, tra testi ispirati a psicologia, letteratura e fantascienza. Dalle ceneri dei Disboskator, risorgono i Deviation, band death thrash metal caratterizzata da ritmi folli e growls infernali (Gorgo degli Ade alla voce), un mix letale di rabbia cieca. Aprirà il festival la rivelazione Sinister Ghost, con il loro black death metal, tetro, originale, spettrale. 25 Euro alla cassa.

Sabato 10 Febbraio – FREEZ + MISS CHAIN & THE BROKEN HEELS, Covo Club, Bologna

Torna la due giorni al riparo dai giorni più freddi dell’anno, garantita Covo Club. Si parte Venerdì 9 Febbraio con KOMAROV MAGNIFICENT BACKFLIP (punk rock), THE BAD PLUG (garage punk) e i LAGS (post hardcore – Casu Marzu Records), mentre Sabato 10 è Wild Honey Records Night! con live di BEE BEE SEA (garage punk), MISS CHAIN & THE BROKEN HEELS (power pop) e FREEZ (melodic grungy punk). Abbonamento per i due giorni 15 Euro. Biglietti a questo link

Foto di TAKIAYA REED (Divide and Dissolve) di Craig Murray, cortesia di No Glucose Collective