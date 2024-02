La Top 7 della settimana (#5, 2024)

7. La Guruguru Brain pubblicherà il nuovo album del sestetto indonesiano LAIR

La Guruguru Brain non smette mai di stupire: il 23 febbraio l’etichetta di Go & Tomo dei Kikagaku Moyo pubblicherà il nuovo disco dei LAIR, sestetto psych-soul-funk indonesiano. Tatalu è il brano che anticipa l’album.

Ngélar by LAIR

6. In uscita un album live di Steve Gunn insieme a David Moore

In attesa di vedere Steve Gunn in concerto nelle date italiane di aprile, l’uscita Live in London – prevista per il 23 febbraio – testimonia su disco il tour europeo primaverile del 2023 di Gunn con David Moore. Per adesso è possibile ascoltare sulle piattaforme di streaming il primo brano in scaletta.

Live in London by Steve Gunn & David Moore

5. “Postcard greetings”, il nuovo singolo di Ellen Arkbro & Johan Graden

Ellen Arkbro & Johan Graden hanno pubblicato una bonus track del loro album I get along without you very well (2022).

Postcard greetings by Ellen Arkbro & Johan Graden

4. In arrivo un nuovo EP per i Mong Tong

I Mong Tong, trio di Taiwan totalmente fuori dagli schemi, hanno annunciato l’uscita di un nuovo EP: 銘 Epigraphy in arrivo l’8 marzo.

銘 Epigraphy by Mong Tong

3. Ariel Kalma, Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer in “The Closest Thing to Silence”

Esce oggi per International Anthem The Closest Thing to Silence, frutto del lavoro di Ariel Kalma insieme a Jeremiah Chiu e Marta Sofia Honer. Un viaggio metafisico alla ricerca del suono più vicino al silenzio.

The Closest Thing to Silence by Ariel Kalma, Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer

2. Uscita in formato digitale della colonna sonora di “Omicron” di Piero Umiliani

La colonna sonora di Omicron (1963), film tra commedia e fantascienza di Ugo Gregoretti, è finalmente disponibile, grazie alla Cam Sugar, sulle piattaforme digitali. Lavoro ottimo di Piero Umiliani.



1. Beth Gibbons dei Portishead annuncia che molto presto ci farà sentire della nuova musica

«It has been a long journey and spans over a decade, it’s called ‘Lives Outgrown’»:

Lives Outgrown potrebbe essere il titolo del nuovo disco di Beth Gibbons (Portishead): sui suoi social l’artista inglese ha annunciato che molto presto pubblicherà del nuovo materiale. Sono passati cinque anni da “Symphony No. 3: Symphony of Sorrowful Songs, Op. 36” (2019), disco dal vivo con la Polish National Radio Symphony Orchestra e ventidue da “Out of Season” (2002), lavoro insieme a Rustin Man (Paul Webb dei Talk Talk).