The Necks: una data in Italia

Il trio jazz d’avanguardia australiano formatosi nel 1987 presenterà i brani del suo diciassettesimo album, “Travel”, uno dei migliori da lungo tempo, allo Studio 89 di Milano il 1º dicembre.



L’appuntamento con Chris Abrahams (piano e organo Hammond), Tony Buck (batteria, percussioni e chitarra elettrica) e Lloyd Swanton (basso e contrabbasso) è il primo dicembre in via Via Fratelli Zoia 89 a Milano.

I biglietti sono disponibili su Dice a 27,50€. Qui sotto potete ascoltare il gruppo impegnato alla Sydney Opera House nel 2020.