La Top 7 della Settimana (#35, 2023)

Settembre, le spiagge si iniziano a svuotare e si avvicina il suono della campanella che annuncia il rientro a scuola e a lavoro. Manteniamo la calma e affrontiamo il weekend con le ultime novità.

7. I Duran Duran e la festa di Halloween

I Duran Duran questo autunno festeggeranno Halloween pubblicando un nuovo album. Il 16esimo lavoro della band, che uscirà il 27 ottobre, si intitolerà “Danse Macabre” e conterrà anche diverse cover, dai Rolling Stones e Talking Heads a Billie Eilish.

L’ispirazione deriva da uno spettacolo andato in scena lo scorso anno, in cui gruppo ha ricreato una ambientazione horror. Molto discussa la partecipazione degli ospiti, soprattutto quella di Victoria dei Maneskin, proprio in un brano di David Byrne.

6. Il ritorno magnetico dei Kills

Novità in vista anche per i Kills. Il duo ha in programma di fare uscire a fine ottobre un Lp dal titolo “God Games”. Dopo la pubblicazione recente di “New York” e “LA Hex“, la cantante statunitense Alison Mosshart e il chitarrista britannico Jamie Hince hanno condiviso questa settimana un nuovo singolo accompagnato da un video futuristico.

5. Un documentario per celebrare la Elephant 6!

E’ disponibile dal 1 settembre su Amazon e Apple Tv il documentario che racconta gli anni d’oro della mitica Elephant 6. Con filmati e interviste ai suoi protagonisti, tra cui il fondatore Robert Schneider (Apples in Stereo) il lungometraggio è un viaggio dedicato ai gruppi underground che hanno militato attorno alla storica label, dai Neutral Milk Hotel, Olivia Tremor Control agli Of Montreal e Ef Power.

4. La casa dei Pale Blue Eyes

Vi abbiamo parlato della loro esibizione di questa estate all’Ypsigrock Festival. I Pale Blue eyes hanno pubblicato l’1 settembre il nuovo album dal titolo “The House”; una escursione tra sonorità elettroniche indie di fine millennio e dream pop.

3. “Hellmode” di Jeff Rosenstock

Il musicista statunitense Jeff Rosenstock ha appena pubblicato un nuovo album. “Hellmode” contiene 11 brani dall’indole punk. Riguardo all’uscita del suo quinto lavoro solista ha detto:

“To me, the album feels like the chaos of being alive right now”.

2. “Mutiny in Heaven” racconta la storia dei Birthday Party di Nick Cave

Uscirà a settembre il documentario diretto da Ian White e prodotto da Wim Wenders e Mick Harbey sui Birthday Party, la band formata da Nick Cave, Rowland S Howard, Mick Harvey, Tracy Pew e Phill Calvert. Come si legge nella presentazione, “Si tratta di un racconto emozionante di lotta epica, genio artistico e totale disfunzionalità. Una storia contorta di ascesa, realizzazione e implosione che affronta questioni di musa artistica, creatività, fama, conflitto interpersonale e il legame unico tra visione creativa e autodistruzione – il tutto sostenuto dall’umorismo oscuro e ironico dei membri del gruppo”. Nell’attesa è possibile vedere il trailer:

1. Gli Slowdive pubblicano “everything is alive”.

Quinto album per la band di Rachel Goswel e soci. “everything is alive” esce per la Dead Oceans, a distanza di sei anni dal precedente. E a un primo ascolto non delude le attese.

(Eulalia Cambria)