Nuovo singolo (già uscito) e nuovo album (in arrivo) dei Wilco

Già vi avevamo comunicato che il 24/08 i Wilco faranno tappa a San Mauro Pascoli, nella splendida cornice di Villa Torlonia, all’interno della programmazione del festival musicale romagnolo acieloaperto. Giusto un mese dopo questo evento uscirà il loro nuovo disco: l’annuncio è di pochi giorni fa. Il lavoro è intitolato Cousin ed è prodotto dalla cantautrice gallese Cate Le Bon. Si tratta del primo disco sin dai tempi di Sky Blue Sky (2007) che non è prodotto dai Wilco stessi. Uscirà il 29/09 per la dBpm.

Nell’annunciare l’uscita del nuovo LP il gruppo ha anche diffuso il singolo “Evicted”, accompagnato da un lyric video. Cate Le Bon ha inoltre dichiarato dei Wilco che «they can be anything» e ancora che «there aren’t many bands who are able to, this deep into a successful career, successfully change things up». Nel 2022 Jeff Tweedy l’aveva invitata negli studi di Chicago proprio per lavorare al nuovo progetto della band. I Wilco stanno per iniziare un tour dell’Europa e del Regno Unito che si tiene tra agosto e settembre e poi, tra fine settembre e ottobre, si esibiranno negli States.