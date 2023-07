Cover Luglio 2023: Natural Wonder Beauty Concept 

Natural Wonder Beauty Concept è il nome del progetto dietro al quale si cela Ana Roxanne insieme a DJ Python (Brian Piñeyro), ed è anche il titolo dell’album uscito il 14 luglio su Mexican Summer.

Ana e Brian si sono incontrati a New York nell’inverno del 2020: avevano entrambi appena pubblicato album ben accolti dalla critica, ma a causa della pandemia le implicazioni reali di quei dischi erano ancora da saggiare. L’LP di debutto della Roxanne (che la nostra Viviana ha intervistato a marzo di quest’anno), “Because of a Flower”, pubblicato nell’autunno del 2020, è etereo e schietto, e trasforma forme pop e R&B in humus ambientale. Anche “Mas Amable” (2020), il secondo album di DJ Python, un innovatore del deep reggaeton e di stanza nel Queens, non è un disco dance, né un disco downtempo, né un disco ambient – e si snoda a un ritmo malinconico.

Durante i primi incontri tra i due si è sviluppata una tranquilla intesa: hanno guidato per la periferia di New York, ascoltando “Telegram” di Björk, HTRK, Portishead, ogni sorta di malinconica canzone indie acustica. Si sono fermati nei quartieri filippini per mangiare. Per Brian e Ana, la sperimentazione in studio è stata l’estensione istintiva di un’amicizia che sta trovando la sua strada.

“Il progetto ci ha dato una licenza creativa di libertà”, dicono i due. “Era un’opportunità per provare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa ci capitasse di sentire o di essere influenzati”. Python e Ana sono entrambi noti per la loro musica elettronica agrodolce e contemplativa, che si sente come una compagna nei momenti di tranquillità. Con il loro nuovo progetto, i due artisti hanno trovato le loro controparti naturali, anche se inaspettate.

Natural Wonder Beauty Concept è l’artista del mese per Kalporz.