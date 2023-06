Ve la ricordate Samantha Urbani? È tornata

Era la frontwoman dei Friends, una delle band più cool degli inizi anni Dieci a NY: i Friends fecero un solo album (“Manifest!”, nel 2012) ma lasciarono il segno, poi di lei si persero un po’ le tracce. Dal 2015 Samantha Urbani segue infatti una carriera solista, ma in cui ha prodotto poco e in particolare un ep nel 2017 dal titolo “Policies of Power“.

Oggi, in un martedì qualunque di un anno qualsiasi, è tornata con un singolo: “More Than a Feeling” (no, non è la cover del classico dei Boston) non è stratosferica ma è un pop interessante.