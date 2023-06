Il tour di luglio dei Black Country, New Road

Accade tutto veloce, con i Black Country, New Road.

Una serie di canzoni rilasciate e poi ecco “For the first time” , il primo disco, nel febbraio del 2021 a metterli su un ormai raro carro pieno di attenzioni: una nuova next big thing?

Il primo tour è ottimo e solo un anno dopo esce “Ants from up there” disco ancora più maturo e destinato a lanciarli nei piani alti dei cartelloni dei festival di tutto il mondo.

Solo che quel disco, quelle canzoni non saranno mai suonate dal vivo: pochi giorni prima dell’uscita il cantante Isaac Wood lascia la band.

Ma non per dissapori: è lui a non reggere, è lui a soffrire mentalmente forse per una cosa diventata troppo grande, è Isaac a non essere probabilmente pronto per quel tour suonato, quei bagni di folla, quelle emozioni da mettere in campo.

La band con i sei membri rimanenti, annulla il tour americano imminente. Decide che le canzoni scritte prima non esistono, per rispetto non verranno mai suonate. Sceglie di mantenere alcune date estive e suona nei festival la scorsa estate, usando i live come campo di prova, improvvisa, suona inediti e raccoglie scarsi consensi, ma è normale: c’è un (meraviglioso) album che non viene suonato, c’è il materiale di due dischi che scompare e sul palco c’è una nuova band, senza più quella voce intensa, che si raddrizza nel suo percorso davanti a tutti.

E non è facile: le riabilitazioni si farebbero a porte chiuse, per tornare in società una volta pronti per farlo.

E’ il 28 aprile di quest’anno ed esce “Live at Bush All”: registrato sul finire del 2022 in una serie di serate, la band si presenta in video e su disco con un live che documenta la nuova forma intrapresa: le voci ora si intrecciano e si dividono i compiti, le nuove canzoni appaiono fresche, interessanti, ci sono momenti di bellezza e quella che pareva la storia di una band morta troppo giovane ora sembra il terzo capitolo di una storia strana, eppure viva, presente, contemporanea.

“This is what we did toghether” questo è quello che abbiamo fatto assieme cantano assieme nella prima “Up Song”che apre il live, visibile anche in video

Sono ancora vivi e come sapete questa estate tornano, in questa nuova veste per quattro date che dovrebbero essere considerate tra le più interessanti dell’estate musicale italiana.

Sabato 15 Luglio

NOVA FESTIVAL | Dumbo La Baia | BOLOGNA

Via Camillo Casarini, 19, 40131 Bologna BO

Domenica 16 Luglio

CONCERTI NEL PARCO | Villa Manin estate 2023 | CODROIPO

Stradone Manin, 10, 33033 Passariano (UD)

Lunedì 17 Luglio

MOJOTIC FESTIVAL | Teatro Della Conchiglia | SESTRI LEVANTE

Via alla Penisola, 37, 16039 Sestri Levante (GE)

Martedì 18 Luglio

UNALTROFESTIVAL | Magnolia | MILANO

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Novegro-Tregarezzo (MI)

I Black Country, New Road oggi sono Lewis Evans (sassofono), May Kershaw (tastiera), Charlie Wayne (batteria), Luke Mark (chitarra), Tyler Hyde (basso) e Georgia Ellery (violino).

BCNR: www.facebook.com/BlackCountryNewRoad | www.instagram.com/blackcountrynewroad

COMCERTO: www.comcerto.it