Super(So)Niche, una residenza per suonare con Ellen Arkbro

Avviso ai musicisti emiliani: il Centro Musica di Modena rinnova la presenza di una residenza artistica, coordinata dalla compositrice svedese Ellen Arkbro e curata da Riccardo La Foresta, all’interno del progetto “Sonda Music Sharing – Super(So)Niche”.

La call è aperta a tutti gli strumentisti -quindi niente voci- residenti o domiciliati in Emilia Romagna, che non abbiano ancora compiuto i 36 anni. In particolare si cercano strumenti con estensione sul registro grave, incluso, ma non limitato a: tuba, trombone, sax tenore/baritono, clarinetto basso, fagotto, flauto basso, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, pianoforte, percussioni e anche batteria.

“With this piece I wish to continue my exploration of deep harmonies and the textures of in-tune sounds. Balancing between a slowed down pop song and a sculptural work, the sound of different instruments blends together into an endlessly rich texture which guides the listener into the sound and the modulating harmonies.” Questo l’intento di Arkbro nell’approcciare la residenza.

I cinque musicisti selezionati passeranno 5 giorni a La Torre, Modena, dal 8 al 12 Novembre 2023. Al termine del percorso, Domenica 12 Novembre alle ore 21:00, si terrà presso La Torre il concerto di restituzione finale della residenza, che sarà registrato al fine di produrre un documento audio/video della performance.

L’ensemble mostrerà i risultati della residenza anche in 5 date dal vivo, in altrettanti punti nevralgici della musica sperimentale in Italia:

DAS (Bologna) – Venerdì 1 Dicembre

Nub (Pistoia) – Sabato 2 Dicembre

Spettro (Brescia) – Giovedì 7 Dicembre

Almare (Torino) – Giovedì 14 Dicembre

MAGMA (Bagnacavallo) – Venerdì 15 Dicembre

Per tutte le informazioni, vi indichiamo il sito ufficiale del Centro Musica di Modena, da cui poter scaricare il bando.