Double Syd: non si esce dalla psichedelia

Non si esce mai dagli anni ’60 e dalla reprise che di certi suoni è stata fatta nei ’90 (e ci riferiamo agli Oasis vs. Beatles): i Double Syd pescano da quel mondo ma in un modo gustoso. “My lonely sun” è il loro album d’esordio, composto da 11 tracce cantate in inglese ed introdotto dai singoli “My sun” e “On my paper” (e dalla focus track“Wednesday Morning”), che viene pubblicato da Urtovox rec oggi 14 Aprile.

Double Syd è un duo rock psichedelico composto da Adelmo Ravaglia (voce, chitarra ed organi) e da Enrico Liverani (voce, chitarre, basso e batteria) dedito all’approfondimento sonoro della magia dell’infanzia e delle esperienze irreali e oniriche.