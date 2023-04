La Top 7 della settimana (#15, 2023)

7. Nuovo brano per i Lemon Twigs: “Every Day Is The Worst Day Of My Life”

I newyorkesi The Lemon Twigs condividono online “Every Day Is The Worst Day Of My Life” e l’attesa per Everything Harmony, nuovo album dei fratelli D’Addario in arrivo a maggio, cresce sempre di più.

6. Il ritorno discografico di Peter One

Our Garden Needs Its Flowers, album pubblicato nel 1985 e ristampato nel 2018 dalla Awesome Tapes From Africa, è un gioiello country-folk del duo ivoriano Jess Sah Bi & Peter One. Il 5 maggio, dopo 38 anni, Peter One pubblicherà un nuovo album: “Come Back to Me”. Nel frattempo – negli anni novanta – il musicista ivoriano si è trasferito negli Stati Uniti, a New York, poi nel Delaware, e infine a Nashville.



5. Nuova anticipazione di “Rites Of Percussion”, debutto da solista di Dave Lombardo

Il batterista storico degli Slayer Dave Lombardo, in copertina sull’ultimo numero di The Wire, ha condiviso sulle piattaforme di streaming “Inner Sanctum”, brano che anticipa l’uscita del debutto da solista del musicista: Rites Of Percussion.



4. Un album inedito dei Som Imaginário: “Banda Da Capital”

La londinese Far Out Recordings, dopo aver fatto un’ottima operazione di archivio pubblicando le registrazioni del 1975 dei Grupo Um, tira fuori una nuova gemma brasiliana della seconda metà degli anni settanta: un album inedito dei Som Imaginário registrato nel 1976, Banda Da Capital. L’uscita del disco è prevista per il 2 giugno.

3. L’uscita del nuovo album dei Natural Information Society: “Since Time Is Gravity”

È uscito ieri, 14 aprile, il nuovo album dei Natural Information Society: “Since Time Is Gravity”. Da non perdere.

Since Time Is Gravity by Natural Information Society

2. billy woods e Kenny Segal di nuovo insieme

A quattro anni di distanza da Hiding Places del 2019 billy woods e Kenny Segal uniscono di nuovo le forze. L’album del rapper newyorkese insieme al produttore losangelino esce il 5 maggio. Maps, così si chiamerà il disco, è anticipato dal brano “Facetime”.



1. 40 anni di “Murmur”

Il 12 aprile “Murmur”, discorso d’esordio dei R.E.M., è diventato uno splendido quarantenne.