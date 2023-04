Indi(e)pendenze meets Kalporz – Carmine D’Amico

#Podcast

Nuovo appuntamento con Indi(e)pendenze, rubrica musicale in onda ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00 sulla webradio bolognese www.neuradio.it .

Ospite di Matteo Maioli è Carmine D’Amico, ricercatore di stanza a Helsinki, per una playlist dedicata a album che per noi spaccano, da “Radical Romantics” di Fever Ray a “Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)” di Yves Tumor passando per il nuovo US Girls. Inoltre il recap dell’ultima mesata – tutto al femminile – con Kali Uchis, Caroline Polachek, fresco annuncio del torinese C2C per il prossimo novembre, e Boygenius.

A chiudere l’omaggio a Ryuichi Sakamoto. Ogni puntata è anche in streaming su Radio Casotto.