La Top 7 della Settimana (#50, 2022)

Ecco la lista delle novità di una settimana pigra come l’inverno in cui si colloca. Mentre ero lì che le stavo scrivendo, qualcuno andava dicendo “Tanto, a Dicembre non esce niente”. E devo ammettere che, per un momento, ci stavo cascando pure io.

7. “EYEYE” DIPONIBILE IN LP

Il titolo e la durata del disco di Lykke Li sono palindromi, lo dico per chi ne è attratto.

6. “ANOTHER YEAR”: UN OMAGGIO A COLIN BLUNSTONE

Taken by Trees è il progetto solista di Victoria Bergsman, voce dei The Concretes. Quanto bisogna ascoltarlo, un artista, per dedicargli un intero EP?

5. teepee : ALTRA MUSICA VULNERABILE

Una voce fragile di depressione, di ansia, di lotta. Il duo dream pop ci consegna un nuovo singolo, “blind tomorrow”. Sono stati difficili davvero per tutti, questi anni qui.

4. Æsthetic Will: “Affection”

In attesa di “What do you say?”, fuori a gennaio, la band milanese ci tira in mezzo alla loro new wave, o al loro post-punk, dipende.

3. “CARESSED”: L’INDIE CHE CELEBRA L’ALT-POP NORVEGESE

The Little Hands Of Asphalt ci dona la propria versione di “Caressed” per celebrare il decimo anniversario di “Chiaroscuro”, album di debutto degli Einar Stray Orchestra.

2. Sum 41, RANCID E ANTI-FLAG A IGEA MARINA

Il progetto originale è inglese, ed è un festival che arriva in Italia i primi di giugno. Si chiama Slam Dunk Festival. Nessun dorma.

https://www.slamdunkfestival.com/italy-tickets

1.“CHOOSING”, FUORI SU BELLA UNION

Sophie Jamieson canta come se ti stesse appiccicata all’orecchio, non è mai un buon segno per me. L’ultima volta che una cantautrice mi ha trasmesso questa questa sensazione però, sono andata a Carroponte. Era Luglio, e non è andata poi così male.

(Antonia Salcuni)