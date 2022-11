L’agenda dei Live della settimana (#47,2022)

Ecco gli eventi da non perdere in settimana oltre al Transmissions Festival a Ravenna e Club Atlantico a Bologna.

Mercoledì 23 Novembre – KA BAIRD, Palazzo Pepoli Campogrande, Bologna

Mercoledì 23 Novembre alle 21.00 Xing presenta la polistrumentista e performer americana Ka Baird con un live concert intitolato BEARINGS. La sound performance avrà luogo nel salone di Palazzo Pepoli, dimora barocca nel centro di Bologna, il cui pavimento di marmo diventa la piattaforma di atterraggio in cui convergono classicità e spirito astrale, trasformandosi in un HOLE dalle nuove coordinate percettive. Il live di Ka Baird è basato su tecniche vocali estese, inclusa la microfonazione del respiro, combinati con l’elettronica e l’interazione psicoacustica di flauti e altri fiati, ottenendo sonorità che spaziano da un’elettronica aliena al free electro-jazz, avant psych e New Folk movement (tra Sun Ra e Pekka Airaksinen, Meredith Monk e Sun City Girls). Ka Baird è considerata negli States come una delle artiste più originali e geniali, in questi anni di sconfortante conformismo, ed è stata definita dalla critica musicale “un guerriero della strada”. Come suoni cosmici dell’universo, le composizioni di Baird sorgono da zone oscure che a volte si cristallizzano in elevata purezza. La prassi musicale di Ka Baird, sostenuta da un’esercitazione continua quasi rituale (‘la divina ripetizione’), sfuma il confine tra individuazione e potenzialità: un’avventura verso l’ignoto che danza sui crinali indefiniti del suono sperimentale. Il suo album di debutto da solista “Sapropelyc Picnic” è stato pubblicato da Drag City nel 2017. I suoi ultimi album, “Respires” (2019) e “Hungry Shells” (2021), in collaborazione con Pekka Airaksinen, sono stati pubblicati dalla RVNG Intl di Brooklyn. Ha presentato il suo lavoro in contesti internazionali tra cui Unsound Festival (Cracovia), Museum of Contemporary Art (Chicago), The Kitchen (NYC), The Institute of Contemporary Art (Filadelfia), TUSK Festival (Newcastle), Incubate (Tilburg), KRAAK (Bruxelles), Le Guess Who (Utrecht) e il Festival Of Endless Gratitude (Copenhagen). HOLE è un nuovo formato che Xing si accinge a sperimentare, occupando e attivando luoghi non istituzionali come ridefinizione temporanea di uno spazio pubblico. Ingresso gratuito.

Mercoledì 23 Novembre – VALENTINA MAGALETTI, Teatro Garbatella, Roma

Negli ultimi anni Valentina Magaletti è diventata una delle “artigiane del suono” più richieste e rinomate del panorama musicale internazionale. Mercoledì 23 Novembre presenterà per la prima volta a Roma il suo nuovo album in uscita nel 2023 su Permanent Draft. Reduce da un’esibizione incredibile con la pioniera della musica elettronica Suzanne Ciani e Marta Salogni al Barbican Centre di Londra, Valentina Magaletti si muove senza sforzo tra i mondi apparentemente disparati della musica sperimentale e il mainstream. Ha suonato con artisti come Jandek, Pat Thomas, Deb Googe, Malcolm Mooney, Thurston Moore, Steve Beresford, Steve Shelley, Lafawndah, Bat For Lashes, Mica Levi, Sampha, Kamasi Washington e Nicolas Jaar, solo per citarne alcuni. Con ogni progetto, sviluppa nuove sfumature e cerca nuovi modi per estrarre il suono dal suo strumento caratteristico. Per Valentina suonare la batteria è simile a una narrazione che si svolge: storie che evitano il linguaggio parlato a favore di ritmo, pulsazioni e vibrazioni. Biglietti a questo link

Mercoledì 23 Novembre – CAPO PLAZA, Atlantico Live, Roma

Capo Plaza, già con il primo disco “20” del 2018 si è imposto all’attenzione di tutta la scena rap italiana, diventandone uno dei più rilevanti esponenti. Capo Plaza in breve conquista una grande popolarità e il primo tour europeo “Da zero a 20” iniziato a Berlino nel 2019, continua con vari sold out a Barcellona, Parigi e Londra e si conclude a Milano. Nel 2021 il tanto atteso seguito “PLAZA”, diventa Platino in meno di 2 mesi. Il progetto di successo vanta ospiti internazionali come Gunna, A boogie wit da hoodie, Lil Tjay, Luciano, nonché l’amico di lunga data Sfera Ebbasta. Biglietti per questa data e le altre del tour su Ticketmaster.

Giovedì 24 Novembre – VIERI CERVELLI MONTEL, Campo Teatrale, Milano

Giovedì 24 Novembre Vieri Cervelli Montel presenta a Milano l’album I [primo], edito da Trovarobato: “un concept album di formazione, che a partire dal ricordo del padre dell’autore segue la sua formazione personale e artistica, con un occhio di riguardo all’infanzia e al rapporto maturato coi traumi subiti” nelle parole del nostro Matteo Mannocci per la rubrica It-Alien. Al Campo Teatrale di Milano si esibirà la seguente formazione: Nicholas Remondino – batteria preparata, sintetizzatori, voce; Alessandro Mazzieri – basso elettrico; Luca Sguera – sintetizzatori, pianoforte; Vieri Cervelli Montel – chitarra classica, campionatori, elettronica, tromba, voce. Biglietti a questo link. Venerdì 13 Gennaio l’artista fiorentino sarà di scena al Teatro San Leonardo di Bologna.

Venerdì 25 Novembre – WOLF ALICE, Fabrique, Milano

Dopo quattro anni dai loro elettrizzanti show all’I-Days Festival e a Firenze Rocks, il quartetto inglese è pronto per tornare in Italia per promuovere “Blue Weekend”, uscito lo scorso giugno 2021. “Mi ricordo St. Vincent che diceva qualcosa riguardo a quando diventi anziano e realizzi quanto hai provato a lungo a non scrivere canzoni che fossero solo le tue preferite. Quando sei giovane pensi ‘ Ho bisogno di provare alla gente che conosco tutti gli accordi e che la struttura è assurda!’ E poi quando sei più vecchio pensi ‘ Voglio solo scrivere una canzone che vorrei al mio funerale’.” Così ironizza Ellie Roswell, front-girl della band. Precedentemente, i Wolf Alice erano riusciti ad incorporare molti stili musicali nei propri lavori, dallo shoegaze al grunge, dal synth-pop al punk. L’esordio “My Love is Cool” è arrivato alla posizione numero due della UK chart, mentre il loro secondo lavoro “Visions Of A Life” ha conquistato il Mercury Prize 2018. Biglietti a questo link.

Domenica 27 Novembre – JULIA JACKLIN, Circolo Magnolia, Milano

Se il suo debutto “Don’t Let The Kids Win” ha saputo attirare l’attenzione di pubblico e critica, è il suo seguito del 2019, “Crushing”, che ha consolidato la Jacklin come una delle cantautrici più importanti della sua generazione. A tre anni da questo secondo lavoro, la giovane cantautrice australiana fa ritorno con “Pre Pleasure” pubblicato lo scorso 26 agosto. Registrato a Montreal e co-prodotto con Marcus Paquin (The National, The Weather Station), il disco ci regala una Jacklin all’apice della sua forza creativa, all’esplorazione di nuovi ed entusiasmanti terreni musicali, come l’incredibile primo singolo “Lydia Wears A Cross”. Biglietti a 18 Euro più prevendita.