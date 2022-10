Drugdealer, un tuffo nei migliori seventies

“Hiding in Plain Sight” è il terzo album di Drugdealer, moniker di Michael Collins, in uscita il prossimo 28 Ottobre per Mexican Summer: un lavoro che propone brani dal marcato sapore seventies riscoprendo gli arrangiamenti del grande folk-rock americano che ha conquistato le classifiche in quegli anni, come dimostrano i singoli di lancio “Madison” e “Someone To Love”.

Ai suoi dischi hanno sempre preso parte ospiti di spicco dell’indie-rock con il nuovo che non fa eccezione, sono infatti presenti la giovane stella dal tocco jazz Kate Bollinger (in “Pictures Of You”) e di Tim Presley/White Fence (in “Baby”). Drugdealer è un progetto che coniuga sapientemente lo stile immortale di Nick Lowe e Van Morrison con le moderne correnti dell’Americana, senza dimenticare un incredibile gusto per il country dalle tinte psichedeliche: un nuovo centro, dopo gli ottimi “Raw Honey” del 2019 e “The End of Comedy” del 2016. In “Hiding In Plain Sight” suonano inoltre John Carroll Kirby (Frank Ocean) e Daryl Johns (Mac DeMarco, The Lemon Twigs).

Foto di Andrea Adolph