L’agenda dei Live della settimana (#28, 2026)

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Martedì 7 Luglio – ALABAMA SHAKES + MATT BERNINGER, Piazza Napoleone, Lucca
Gli Alabama Shakes, una delle band più acclamate dell’ultimo decennio, tornano in Italia dopo oltre dieci anni d’assenza: Brittany Howard, Heath Fogg e Zac Cockrell sono pronti a regalare al pubblico nuova musica e tutta l’energia che li ha resi una delle band simbolo della scena americana. Vincitori di 4 Grammy Awards, sono stati celebrati da Rolling Stone e The New York Times Magazine per l’intensità e l’evoluzione del loro suono, diventando una delle realtà più influenti dell’ultimo decennio. Lo special guest della serata sarà Matt Berninger, voce inconfondibile e penna ispirata dei The National, che arriverà a Lucca per presentare il suo secondo album solista Get Sunk (Book/Concord Records), pubblicato nel 2025. Prodotto da Sean O’Brien, il disco esplora con lirismo e profondità i temi dell’identità e della rinascita creativa, e conferma Berninger come uno dei più raffinati narratori del panorama indie-rock internazionale. Biglietti a questo link.
Mercoledì 8 Luglio – ESPERANZA SPALDING, Anfiteatro Del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)
Cantante, contrabbassista, compositrice e performer multidisciplinare, Esperanza Spalding è una figura unica nel panorama musicale internazionale. La sua ricerca artistica attraversa jazz, improvvisazione, cantautorato, poesia e arti performative, dando vita a un linguaggio espressivo in continua evoluzione. Nel corso della sua brillante e precoce carriera ha pubblicato otto dischi in studio e ha conquistato 5 Grammy, tra cui quelli per 12 Little Spells e Songwrights Apothecary Lab, lavori che testimoniano la sua capacità di unire sperimentazione musicale e ricerca sul potenziale terapeutico del suono. Il suo ultimo progetto discografico, Milton + esperanza, segna un nuovo capitolo creativo. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti del calibro di Milton Nascimento e Wayne Shorter, oltre a Robert Glasper, Q-Tip, Janelle Monáe e Terri Lyne Carrington, confermandosi come una delle voci più autorevoli e trasversali della musica contemporanea. Un evento di Tener-a-mente Festival, prevendita a questo link.
Mercoledì 8 Luglio – TYLER BALLGAME + NICO AREZZO, Rocca Malatestiana, Cesena
Venerdì 10 – domenica 12 luglio – BAO MUSIC FESTIVAL, Val Trompia (BS)
Venerdì 10 luglio, nel weekend che avrà suo epicentro nella Valle Trompia, il BAO Music Festival si sposta al Chiostro di Santa Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia con il pop trascendente dei fratelli ginevrini Citron Citron e il set ibrido del batterista e compositore vincitore di Corte Aperta 2025 Missing Ear (Matteo Gualeni che vi abbiamo presentato in questo articolo in occasione dell’uscita dell’album “Hotel Infinito”), che si muove tra batteria acustica.
Sabato 11 luglio il festival si sposta a Caino per BAO Natural Drift pomeridiana e l’incontro divulgativo per famiglie Indizi in Natura guidato da Sara Comincini, i boschi di Val Bertone fanno da cornice a due performance di grande intensità: Laura Masotto e il suo The Spirit of Things, e il quintetto Dan Kinzelman (Unfall), che indaga il confine tra errore e forma attraverso free jazz, musica da banda ed elettroacustica. Domenica 12 luglio si chiude in quota con una lunga BAO Natural Drift che conduce il pubblico da Lumezzane fino al Santuario di Sant’Emiliano a Sarezzo dove si esibiranno Eric Chenaux, cantautore folk-jazz canadese, e la vocalist polacca Antonina Nowacka.
Venerdì 10 Luglio – DEERHOOF, Lars Rock Fest, Chiusi (SI)
Oltre 30 anni di carriera e ancora nessuna intenzione di fermarsi: i Deerhoof sono una delle band più stravaganti e imprevedibili dell’indie rock. Nati a San Francisco hanno costruito un suono unico fatto di contrasti: melodie pop quasi infantili, esplosioni noise, ritmi spezzati e una creatività che rifiuta qualsiasi regola. Dalla svolta di Apple O’ fino a dischi fondamentali come Milk Man e The Runners Four, la band ha ridefinito cosa può essere il rock alternativo. Negli anni hanno continuato a mutare pelle senza mai perdere identità, tra sperimentazione e immediatezza, fino ai lavori più recenti come Miracle-Level e Noble and Godlike in Ruin: diretti, luminosi, ma sempre spiazzanti. Sul palco sono una macchina imprevedibile e potentissima. Al centro, la voce unica di Satomi Matsuzaki, capace di rendere tutto ancora più magnetico. Ad aprirli Plantoid e Acanto, a questo link la lineup completa del Lars 2026.
Sabato 11 Luglio – QUERCIA + JAGUERO, Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA)
Ci sono band che nascono per gioco e restano come se fare musica fosse l’unico modo possibile per stare al mondo: i Quercia oggi tornano con un nuovo capitolo che non è solo un’uscita, ma una dichiarazione di intenti. Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla nostra intervista, e oggi la band sarda presenta Mentre i monsoni curano e scuotono l’erba rimasta, nuovo EP che ne definisce i confini sonori e narrativi. Sabato 11 Luglio 2026 saranno in concerto al Rock Planet di Cervia con Wellsaid (da Hong Kong!) + Jaguero (bravissimi) + Reverie (local heroes). Biglietti a 2 Euro online entro giovedì 9 Luglio a questo link.
Domenica 12 Luglio – ELVIS COSTELLO AND THE IMPOSTERS, Perugia
Uno scrittore di canzoni tra i più prolifici e di talento, il londinese Elvis Costello, all’anagrafe Declan MacManus, apparso sulla scena del pop e del pub rock quando in Inghilterra nasceva la tumultuosa stagione del punk e della New Wave. Il nome d’arte che si era scelto, in omaggio al re del rock’n’roll, e quel look in cui molti videro una forte somiglianza con Buddy Holly, facevano pensare ad uno sguardo rivolto all’indietro, verso atmosfere americane anni ’50. In realtà Costello aveva un modo tutto suo di stare ben dentro la contemporaneità. “Il cantante/cantautore più intelligente e cattivo della prima ondata di punk britannico degli anni ’70”, lo ha definito Stephen Thomas Erlewine. Le sue canzoni hanno fatto breccia, per cinquant’anni, in più di una generazione di fan e gli hanno fatto vincere riconoscimenti importanti, tra cui due Grammy, l’iscrizione alla Rock’n’Roll Hall of Fame, nonché essere compreso tra i cento più grandi artisti di ogni tempo secondo Rolling Stone. In apertura Judith Owen. Biglietti a questo link.
Domenica 12 Luglio – CARDINALS, Urbica Velostazione, Pesaro
Nati in una piccola sala prove nel nord di Cork, i Cardinals costruiscono un suono che oscilla costantemente tra opposti emotivi: luce e oscurità, speranza e disperazione, delicatezza e tensione. Masquerade – il loro album di debutto dopo una serie di singoli e EP – raccoglie queste anime in un disco capace di unire ballate intime a improvvise accelerazioni cariche di urgenza. L’album conserva un’estetica “imperfetta ma autentica”, lasciando spazio a interpretazioni aperte e a un immaginario ricco di simbolismi – tra riferimenti religiosi, narrativa e osservazioni sul mondo contemporaneo. Il risultato è un lavoro emotivamente espanso, che alterna momenti di vulnerabilità a esplosioni più cupe e abrasive. Ingresso gratuito, la band in settimana suona anche venerdì 10 all’Hanabi di Marina di Ravenna e sabato 11 Luglio al Lars Rock Fest di Chiusi (SI).
Photo Credit: Cardinals by Emilyn Cardona