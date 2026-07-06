L’agenda dei Live della settimana (#28, 2026)

Martedì 7 Luglio – ALABAMA SHAKES + MATT BERNINGER, Piazza Napoleone, Lucca

Gli Alabama Shakes, una delle band più acclamate dell’ultimo decennio, tornano in Italia dopo oltre dieci anni d’assenza: Brittany Howard, Heath Fogg e Zac Cockrell sono pronti a regalare al pubblico nuova musica e tutta l’energia che li ha resi una delle band simbolo della scena americana. Vincitori di 4 Grammy Awards, sono stati celebrati da Rolling Stone e The New York Times Magazine per l’intensità e l’evoluzione del loro suono, diventando una delle realtà più influenti dell’ultimo decennio. Lo special guest della serata sarà Matt Berninger, voce inconfondibile e penna ispirata dei The National, che arriverà a Lucca per presentare il suo secondo album solista Get Sunk (Book/Concord Records), pubblicato nel 2025. Prodotto da Sean O’Brien, il disco esplora con lirismo e profondità i temi dell’identità e della rinascita creativa, e conferma Berninger come uno dei più raffinati narratori del panorama indie-rock internazionale. Biglietti a questo link.

Mercoledì 8 Luglio – ESPERANZA SPALDING, Anfiteatro Del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Cantante, contrabbassista, compositrice e performer multidisciplinare, Esperanza Spalding è una figura unica nel panorama musicale internazionale. La sua ricerca artistica attraversa jazz, improvvisazione, cantautorato, poesia e arti performative, dando vita a un linguaggio espressivo in continua evoluzione. Nel corso della sua brillante e precoce carriera ha pubblicato otto dischi in studio e ha conquistato 5 Grammy, tra cui quelli per 12 Little Spells e Songwrights Apothecary Lab, lavori che testimoniano la sua capacità di unire sperimentazione musicale e ricerca sul potenziale terapeutico del suono. Il suo ultimo progetto discografico, Milton + esperanza, segna un nuovo capitolo creativo. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti del calibro di Milton Nascimento e Wayne Shorter, oltre a Robert Glasper, Q-Tip, Janelle Monáe e Terri Lyne Carrington, confermandosi come una delle voci più autorevoli e trasversali della musica contemporanea. Un evento di Tener-a-mente Festival, prevendita a questo link.

Mercoledì 8 Luglio – TYLER BALLGAME + NICO AREZZO, Rocca Malatestiana, Cesena