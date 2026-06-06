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YT Flow Playlist June 2026, on YouTube

Redazione

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La YT Flow Playlist sul profilo YouTube di Kalporz è il nostro modo di fornirvi una playlist aggiornata mensilmente con i migliori progetti che ci vengono proposti tramite Groover e che vengono ospitati su YouTube. Ci piace essere trasversali, associando progetti anche molto diversi provenienti da tutto il mondo.

Questi sono gli artisti e le canzoni che vi proponiamo in questo Giugno 2026, uscite negli ultimi mesi:

PLAYLIST LINK

David Norland – La Source_Valentines Day

Maldimarte – Frange

Hausers – Calling my gen

Cold Cause – City of Firmaments
Black Leather Birds – Nothing Ever Grows Here

SheNoir – Kill Me Slow

4Grigio – Le onde di Aràs

Orphan Prodigy – Medication For A Modern World

Breve Storia Di – Affetti Personali

Tarantula Bill – This Doesn’t Have To Be It

TIBORIAN – SENTRY

Incoronato Elettrico – Opera

Lovers drugged – Submission

Dam CPH – Dreaming of You

clâm – Outside
LP Lunèz – It’s There Inside
Sargassi – Ologramma
Serena Di Palma – Bella Mbriana
This House – Burned House

Somos Tantos • Atarío

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