I City of the Sun nel deserto

Rinascita sotto la luce lunare: il viaggio strumentale di “Under the Moon”

Dopo cinque anni di silenzio, attesa e trasformazione, i City of the Sun tornano a farsi sentire, ma questa volta non è il bagliore del giorno a guidarli. Il loro nuovo album, Under the Moon, pubblicato il 24 aprile 2026 via Nettwerk, segna il punto di arrivo di una lunga traversata notturna, un’opera che cattura l’essenza di chi si è perso per poi ritrovarsi.

<a href="https://cotsnyc.bandcamp.com/album/under-the-moon">Under the Moon by City of the Sun</a>

Un’eclissi sonora

La band post-rock newyorkese abbraccia un’estetica “cinematica e nomade”, e naturalmente dilatata. Prodotto insieme a Phil Ek, l’album è un mosaico di 13 tracce dove le chitarre acustiche ed elettriche si intrecciano come dialoghi in una notte nel deserto.

L’esibizione nel deserto

E proprio nel deserto la band ha registrato un’evocativa “Metamorphosis”, il cui video è davvero bello e suggestivo.

I City of the Sun sono:

Guitar: John Pita / cityofthejohn

Drums: Zach Para / zachpara

Bass: Matt Fasano / chakafasano

Guitar: Marco Bolfelli / marcobolfelli

Info City of the Sun: / cityofthesun / cityofthesunn

(Paolo Bardelli)