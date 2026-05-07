Born Under Punches: la sentenza sul monopolio Ticketmaster

La coda come esperienza: comprare un biglietto nel 2026

Cosa significa acquistare il biglietto di un grande concerto nel 2026?

Apri la pagina qualche minuto prima della messa in vendita.

Aggiorni, aspetti, tieni d’occhio l’orologio. Alle 10:00 entri in coda. Una coda senza spazi, senza distanza tangibile tra te e il fan che ti precede, fatta solo di una barra che avanza troppo lentamente per essere rassicurante e troppo velocemente per essere onesta.

Ogni tanto la pagina si aggiorna da sola. Eviti di toccare qualsiasi cosa: non ricarichi, non cambi scheda, non respiri quasi. Hai la sensazione che un gesto minimo possa buttarti fuori.

Quando finalmente arrivi, il prezzo è cambiato. Quando clicchi, il posto è già sparito. Al tentativo successivo la cifra sullo schermo è di nuovo diversa, come se si stesse assestando mentre la guardi, reagendo ai tuoi movimenti, alla tua urgenza. Continui a provare, anche quando è evidente che stai inseguendo qualcosa che si agita più velocemente di te.

A un certo punto inizi a cercare un colpevole.

E finisci per puntare il dito contro la band. È l’unico bersaglio disponibile.

Il monopolio dell’accesso: Ticketmaster e l’industria del live

Il 15 aprile 2026 una giuria federale negli Stati Uniti ha stabilito che Live Nation (la società madre di Ticketmaster) opera come un monopolio illegale.

La causa era stata avviata dal Dipartimento di Giustizia di oltre venti stati, dopo anni di segnalazioni, indagini e pressioni politiche cresciute soprattutto dopo il collasso pubblico delle vendite per il tour di Taylor Swift nel 2022, divenuto il caso simbolo di un sistema fuori controllo. Al centro del processo non c’erano solo i prezzi dinamici, ma il modo in cui quel mercato era stato costruito, alimentato e mantenuto in maniera predatoria verso i consumatori. I procuratori hanno ricostruito una rete di pratiche che include accordi esclusivi con le venue, clausole che scoraggiano l’uso di piattaforme concorrenti e un sistema di incentivi e pressioni che lega promozione, organizzazione dei tour e vendita dei biglietti in un unico circuito. In diversi casi, secondo l’accusa, i gestori di spazi venivano messi di fronte a una scelta implicita: restare dentro Ticketmaster o perdere accesso ai grandi eventi. Il verdetto dà forma legale a qualcosa che per anni è rimasto nell’aria come percezione diffusa. Il sospetto diventa linguaggio giuridico, l’aneddoto individuale viene ricondotto ad una struttura precisa e la decisione arriva su un sistema già pienamente operativo che tiene in scacco l’intera filiera delle grandi produzioni.

Live Nation non si limita a vendere biglietti: organizza i tour, gestisce e possiede centinaia di venue, controlla la stessa promozione degli eventi. Tutti i passaggi che portano un artista di fronte al suo pubblico si intrecciano nello stesso perimetro aziendale.

Questo si riflette nei margini di scelta: un venue che prova a uscire dal circuito rischia di essere escluso dalle tournée più rilevanti, un artista che cerca alternative perde accesso a una macchina organizzativa che oggi coincide, di fatto, con la scala industriale del live. Già nel 2019 il Department of Justice aveva accusato il colosso di Beverly Hills di aver minacciato diversi venue di ritirare tour e concerti se avessero scelto piattaforme di ticketing concorrenti. In uno dei fascicoli viene citata una “nota arena del Midwest” (il cui nome è stato oscurato per motivi di riservatezza) che sarebbe stata avvertita esplicitamente della possibilità di “perdere spettacoli futuri” dopo aver preso in considerazione un cambio di fornitore. I numeri in gioco aiutano a capire la scala delle possibili macchinazioni dall’alto: secondo gli avvocati federali, Live Nation controlla circa l’86% del mercato dei concerti negli Stati Uniti, una quota che riduce drasticamente la possibilità di alternative reali e competizione. Questa posizione è il risultato di un processo di consolidamento durato oltre due decenni: la svolta principale arriva nel 2010, con la fusione tra Live Nation e Ticketmaster, approvata dalle autorità antitrust statunitensi con condizioni che oggi vengono proprio messe in discussione nel nuovo procedimento. Negli anni successivi il processo continua per assorbimento di attori sempre più centrali del settore: nel 2014 Live Nation acquisisce la maggioranza di C3 Presents, promotore di festival come Lollapalooza e Austin City Limits, seguito dall’ingresso in realtà come Bonnaroo e AC Entertainment. A queste operazioni pubbliche si aggiungono centinaia di acquisizioni di promoter regionali e operatori locali, attraverso pratiche che in altri contesti le autorità statunitensi non avrebbero esitato a definire ‘da cartello’. La concorrenza esiste formalmente, ma resta fragile, operando ai margini su eventi più piccoli senza la capacità di sostenere gli stessi volumi o garantire la stessa visibilità. Non sparisce, ma fatica a incidere in un mercato già stanco e sempre più insostenibile. Fuori dagli Stati Uniti, la posizione di Live Nation segue dinamiche simili: in Europa e in altri mercati chiave il gruppo ha costruito negli anni una presenza capillare tra promozione, gestione di palazzetti e controllo diretto del secondary ticketing, adattandosi ai diversi contesti regolatori ma mantenendo lo stesso principio: concentrare il controllo dell’accesso.

Lo spettacolo come desiderio

Ne La Società dello Spettacolo, il filosofo francese Guy Debord sostiene che “lo spettacolo è un rapporto sociale mediato dalle immagini”.

Questa forma di mediazione non riguarda soltanto ciò che viene visto, ma il modo in cui l’esperienza viene riconosciuta, validata e resa condivisibile. Non è il concerto in sé ad aver cambiato natura, ma il contesto in cui viene consumato. Il contesto live ha progressivamente assorbito una logica esterna che condiziona ogni ambito di condivisione sociale: l’ascolto resta, ma non basta più a definirlo nella sua interezza. Intorno alla performance si è costruito un sistema di aspettative che precede e supera l’evento stesso. Esserci, documentare, partecipare a qualcosa che continua a esistere anche dopo, nelle immagini, nei racconti, nelle tracce che circolano. La presenza diventa così una forma di riconoscimento sociale, che non si esaurisce nel momento ma deve poter essere dimostrata e resa visibile. È questa trasformazione, esterna all’esperienza musicale, a rendere instabile il valore di un biglietto. Non è più una soglia fissa di ingresso, ma un punto di regolazione che si muove insieme alla pressione della domanda, slegato dalla vecchia equivalenza con la popolarità dell’artista. È l’intensità con cui viene desiderato all’interno di un’economia dell’attenzione che lo precede.

Negli ultimi vent’anni la musica registrata ha perso gran parte del suo potere economico. Lo streaming ha reso l’ascolto continuo, disponibile, quasi invisibile e il live ne ha assorbito la perdita, diventando il punto in cui il valore si condensa e torna a essere monetizzabile. Quella scarsità naturale legata all’evento è un asset inestimabile per chi tiene il coltello dalla parte del manico: viene costruita, gestita, modulata attraverso sistemi di accesso progressivo e tarato sulla domanda. Accessi anticipati, finestre temporali, prezzi dinamici sono strumenti di regolazione della pressione più che semplici modalità di vendita. L’acquisto perde la forma di una transazione lineare e assume quella di una negoziazione continua, in cui il sistema reagisce ai comportamenti di chi tenta di entrare.

La sentenza dello scorso mese apre possibilità concrete: multe, vincoli, persino una separazione fiscale delle attività. Interventi che agiscono sulla forma dell’azienda, sui suoi confini, sulle sue pratiche, ma che non toccano il punto centrale del meccanismo. Anche immaginando una trasformazione radicale, l’equilibrio tenderebbe a ricomporsi. Altri attori occuperebbero lo spazio, adattandosi a un contesto che continua a premiare concentrazione e controllo dell’accesso. La forma può cambiare, la logica resta. È uno schema che negli ultimi anni si è ripetuto in altri settori in cerca di rinnovamento, dalle piattaforme di delivery allo streaming video: una crescita rapida, una fase di normalizzazione, un intervento regolatorio che arriva quando la struttura è già diventata l’infrastruttura stessa dell’esperienza. A quel punto non si tratta più di fermare un treno, ma di intervenire su qualcosa che ha già definito il terreno su cui tutto il resto si muove. La giuria ha riconosciuto l’esistenza di un monopolio, la sua forma più visibile coincide con una specifica azienda. Quella più difficile da isolare riguarda il modo in cui l’esperienza viene desiderata, organizzata, resa centrale. Il punto in cui tutto converge non riguarda solo l’offerta, ma la difficoltà stessa di restarne fuori.

Ticketmaster, stavolta, ha perso.

Il sistema che li rende inevitabili, no.

(Marco Cella)

Prima revisione, Aprile 2026

FONTI DI RICERCA

CT took on Live Nation-Ticketmaster monopoly and won, W. Tong, CT Insider

Is the Ticketmaster Monopoly Verdict a Mirage?, P. Mejía, The New Yorker

La società dello spettacolo, Debord, G. (1967), Trad. P. Salvadori, R. Bozzi, Baldini Castoldi.

Live Nation illegally monopolized the ticket industry, N. Musumeci, J. Shamsian, Business Insider

Live Nation Australia Says US Monopoly Ruling Has ‘No Bearing’ On Local Operations, L. McNamara, Rolling Stone

Ticketmaster-owner Live Nation ran a monopoly and overcharged fans, A. Mitchell, K. Hays, BBC

Ticketmaster’s Monopoly Undermines Fair Competition in Live Entertainment Ticketing, A.R. Arun, SciencePG Journal of Business and Economic Development