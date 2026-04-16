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I Butterfly Bulldozer ci spediscono nello spazio con il singolo “Mates From Mars II”

AOW

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I Butterfly Bulldozer, gruppo francese di Nantes, hanno condiviso “Mates From Mars II”, estratto dal loro prossimo EP “Cosmic Matters”, che uscirà il 29 maggio 2026 per Howlin’ Banana Records e MOSTÄ.

Butterfly Bulldozer: scalo spaziale e fuzz interstellare con “Mates From Mars II”

È un progetto completamente folle, proprio come piacciono a me. Aspetta, ti spiego. Il progetto è la storia di un viaggio spaziale post‑punk e psichedelico guidato dal Captain Fuzz, 0B‑1, Zarkor, Rocket e il Professor Tricks, a bordo del Butterfly Bulldozer. Nel primo EP, uscito nel 2024, l’equipaggio fuggiva dalla Terra a causa dei problemi ecologici e della presenza sul pianeta della famiglia Sarkozy. In questo nuovo EP ritroviamo la squadra impegnata a esplorare l’ignoto nello spazio.

Adoro la voce, un po’ poetica e un po’ fuori di testa. Amo i cambi di ritmo che raccontano la storia e mi piace soprattutto quando il fuzz esplode e la batteria accelera. Qualsiasi somiglianza con un gruppo australiano che ha pubblicato un sacco di album e di cui parlo in continuazione (King Gizzard & The Lizard Wizard) è ovviamente un segno di qualità.

Charles Chinasky)

AOW (AnotherWhiskyForMisterBukowski) è il blog musicale e culturale che non parla di cultura, la vive. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e AOW puoi leggerle qui.

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010