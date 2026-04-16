C2C festival lancia l’open call C2C Curators

C2C Festival annuncia C2C Curators, un programma gratuito di professionalizzazione e formazione rivolto a nuove generazioni di curatrici e curatori culturali in ambito musicale, nazionali e internazionali riservato a persone residenti in Italia, incoraggiando i candidati più giovani e provenienti da contesti sottorappresentati.



C2C Curators nasce dalla volontà di trasformare il patrimonio del festival in un processo strutturato di trasmissione, confronto e crescita. Da sempre votato all’indipendenza culturale e giunto al suo venticinquesimo anno di vita, C2C Festival si propone di tradurre un percorso che non si limita alle programmazioni artistiche e include pratiche, visioni, modalità di lavoro, relazioni e capacità di leggere il presente attraverso il rischio, la sperimentazione e l’apertura all’inedito.



La partecipazione è gratuita e include una notte di pernottamento per tutti i curatori e le curatrici selezionati. In aggiunta, per una delle figure selezionate, è previsto un percorso di mentorship, insieme a un supporto economico e tecnico, per la curatela di uno showcase durante C2C Festival. Il progetto è dedicato a Sergio Ricciardone, fondatore del festival, figura centrale nel ridefinire il ruolo del promoter musicale contemporaneo.



Il suo lavoro ha contribuito a trasformare C2C Festival in una piattaforma culturale complessa: non solo uno spazio di eventi, ma un luogo di visione, di assunzione di rischio e di costruzione di comunità. C2C Curators nasce anche come gesto di continuità attiva con questa eredità.



Non un progetto celebrativo, ma un dispositivo generativo: un luogo in cui lo sguardo, il metodo e l’attitudine di Sergio possano continuare a vivere attraverso la formazione di nuove figure culturali.



I curatori selezionati per quest’anno riceveranno:

– accesso a C2C Festival 2026,

– accesso esclusivo alle aree di produzione con team tecnici,

– partecipazione una serie di workshop nell’ambito di C2C Talks al Teatro Regio venerdì 30 ottobre 2026,

– una notte di pernottamento durante C2C Festival 2026 presso l’headquarters del festival a Combo Torino.



Nell’ambito di TMLAB, progetto di cooperazione internazionale triennale, fondato con l’Unione Europea, un candidato selezionato riceverà, oltre a quanto sopra:

– un programma di mentorship a partire da luglio,

– la possibilità di curare una showcase da presentare a C2C Festival 2026, con almeno 3 artisti emergenti nazionali,

– un contributo per il curatore: 3.000 €, viaggio, alloggio e diaria (fino a 3 giorni) durante C2C Festival 2026.



Tutte le informazioni sulle modalità di invio della candidatura sono presenti sul sito www.clubtoclub.it