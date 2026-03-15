Menu
,

La Top 7 della Settimana (#11 | 2026)

Eulalia Cambria

Share This Article
Share Post

7. GUM – Blue Gum Way

Jay Watson, musicista australiano dell’orbita dei Tame Impala e membro dei Pond, è conosciuto fin dal 2014 anche con il progetto solista GUM. Blue Gum Way, uscito lo scorso 6 marzo per p(doom) records, è un album psych-pop atmosferico e raffinato, ricco di synth e caratterizzato da una vena evocativa che fonde psichedelia morbida e sensibilità cantautorale.


6. Mei Semones & John Roseboro – Tooth Fairy

Dopo il debutto con Animaru nel 2025, Mei Semones torna con un nuovo singolo in collaborazione con John Roseboro. “Tooth Fairy” costituisce un ulteriore delizioso tassello dell’immaginario personale e variegato – tra bossa, indie pop e jazz – della cantautrice statunitense di origine giapponese.   

5. Anjimile – You’re Free to Go

You’re Free to Go, uscito il 13 marzo per 4AD, è il nuovo lavoro di Anjimile. L’artista racconta con delicatezza temi introspettivi e identitari connessi all’esperienza transgender, nell’ambito di un folk acustico caldo e luminoso.

4. Flying Lotus – BIG MAMA

Big Mama segna il ritorno di Flying Lotus – reduce dalla colonna sonora del film Ash nel 2025 – con un EP compatto della durata di circa tredici minuti. Un nuovo viaggio per il producer californiano che si muove tra glitch, beat spezzati e atmosfere quasi cartoon.

3. Various artist – HELP(2)

Registrato negli studi di Abbey Road lo scorso novembre, Help(2) costituisce una prosecuzione del precedente The Help Album (1995), il cui ricavato è destinato a raccogliere fondi per l’organizzazione War Child a sostegno dei bambini che vivono in zone di guerra. Il roster radunato da John Ford include una costellazione significativa di nomi della scena alternative. Il progetto sarà accompagnato da un film documentario diretto da Jonathan Glazer.

2. The Lemon Twigs – I Just Can’t Get Over Losing You

Con “I Just Can’t Over Losing You”, i Lemon Twigs tornano al pop orchestrale fatto di coretti ricercati e melodie beatlesiane. Una gustosissima anticipazione del nuovo album previsto per maggio.

1. Kim Gordon – Play Me

Kim Gordon prosegue il suo percorso solista tra elettronica ruvida, beat hip-hop e attitudine post-punk. Play Me intreccia groove spezzati e distorsioni con lo spoken-sing caratteristico dell’artista, confermando la sua voce ancora radicale e imprevedibile nell’alternative contemporaneo.

Articoli Correlati:

La Top 7 della Settimana (#3 | 2026)

Kalporz Awards 2014 #ka2014

, , , , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010