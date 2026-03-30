Menu

Il passato in tasca: i Suede e l’abbraccio di Milano

Paolo Bardelli

Share This Article
Share Post
Suede, Fabrique, Milano, venerdì 26 marzo 2026

Non tutti sono riconciliati con il proprio passato. Ci sono persone che non ne parlano volentieri. Ci sono band che fanno fatica a suonare i loro classici o comunque che li suonano di malavoglia. Venerdì scorso al Fabrique di Milano i Suede invece hanno dimostrato che bisogna essere grati per quello che abbiamo vissuto, perché è grazie a quello che siamo quello che siamo oggi. I Suede amano anche le loro canzoni più famose, quelle che avranno suonato migliaia di volte e che quindi potrebbero aver loro stancato, perché vogliono regalare al loro pubblico le sensazioni di poterle ascoltare dal vivo. Perché i Suede – oggi – sono un tutt’uno con il loro pubblico.

Il live di Milano è stato un concerto generoso, divertente, senza che i Suede si siano mai stancati o mai risparmiati. Brett Anderson aveva la tosse, si vedeva, e quindi faceva anche un po’ fatica, ma andava avanti e indietro dal palco come un ossesso, indomito e inafferrabile. Soprattutto, come al solito, Anderson si è buttato più volte dentro la folla a prendere l’abbraccio di tutti. È un leader sempre più carismatico, e che trova la propria forza nel calore fisico del suo pubblico, nel bagno di folla delle persone che vogliono toccarlo, stringergli la mano, abbracciarlo.

La scaletta è stata varia, ma purtroppo ha visitato poco l’ultimo bellissimo album Antidepressants (2025) con solo una canzone in scaletta (“June Rain”), mentre grandiose sono state le quattro songs tratte dal primo album, con una menzione speciale per “Animal Nitrate”. Quest’ultimo è uno dei grandi pezzi degli anni ’90, alla “Smell Like Teen Spirit” fatti i dovuti distinguo, e per il sottoscritto ascoltarla per la prima volta dal vivo ha creato davvero uno sconvolgimento emotivo molto forte. Perché non è solo una canzone, è un’opera che dovrebbero incapsulare ed esporre in un museo, come se fosse un dipinto o una scultura, se si potesse fare appunto con una canzone. Ma non c’è stata solo quella, perché “The Drowners”, “Wild Ones” e “Metal Mickey” hanno fatto lo stesso effetto.

Con l’apice della quasi conclusiva “Beautiful Ones”, quando cioè tutto il pubblico cantava all’unisono e Brett Anderson sfoggiava il suo sorriso migliore, quello di chi ha tutto il proprio passato in tasca.

P.S. Menzione d’onore per la band di supporto, gli scozzesi Swim School: lanciati da una Alice Johnson in grande spolvero, con una voce che sta tra Courtney Love e Shirley Manson, e dei brani che tradiscono quella commercialità che è ora nel rock (vedi alla voce Momma, anche se dall’altra parte dell’oceano), ma padroneggiandola bene.

(Paolo Bardelli)

foto di Paolo Bardelli

foto scaletta Emma di Taranto via Ettore Craca

Articoli Correlati:

La Top 7 della settimana (#8, 2023)

Brett Anderson, Classico Village (Roma) ￼(7 dicembre 2007)

,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010