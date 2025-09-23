Menu

SUEDE, “Antidepressants” (BMG, 2025)

Paolo Bardelli

Share This Article
Share Post

Suede, dieci dischi e due vite

Ma come fanno? Questa è la dannata domanda che gira intorno all’ascolto del decimo album dei Suede che segna in maniera circolare la loro carriera: cinque album dal 1993 al 2002, altrettanti cinque dal 2013 ad oggi. Due vite artistiche peraltro sviluppatesi secondo uno schema opposto: dai migliori album al punto più basso di “A New Morning” (2002), dalla ripartenza di “Bloodsports” (2013) in un timido “ci-siamo-ancora” ai fasti dell’ultimo, incredibile album. Davvero non si trovano parole per descrivere la coerenza, pienezza, espressività di questo “Antidepressants”.

I Suede non si siedono sugli allori, sul passato e sulle loro hit (qui potete recuperare la Top 7 delle loro canzoni più belle) già scritte ma vanno avanti, perché evidentemente seguono l’andamento della vita ricordando che non è eterna. “Questo album è una sorta di memento mori, un promemoria della morte”, ha spiegato Anderson in un’intervista a Dazed. Perché ricordandosi della morte si assapora di più la vita, si cerca di tratteggiarla, non si rimane fermi alla propria giovinezza.

Dark, chitarre elettriche e inni brit-epici

Brett Anderson, dopo aver perso entrambi i genitori, cerca di concentrarsi sull’odierno e scopre un mondo sempre sull’orlo di una crisi, di un baratro (come dagli torto?), in cui una via d’uscita può essere quella di anastetizzarlo attraverso degli “antidepressivi”. E allora la scrittura si fa scura, dark: in molti hanno sottolineato un parallelismo con i Joy Division e ci sta, ma per quanto mi riguarda preferisco usare la citazione dei Cult di “Love” in quanto l’elettricità delle chitarre era molto più presente nei Cult che nei Joy Division. E i Suede la sfruttano molto: ogni canzone sembra un’inno, ldal singolo “Dancing With The Europeans” a “Broken Music For Broken People”, ogni brano ci fa ritrovare quel modo di essere brit-epici tipico dei Suede ma in un modo che è rinnovato, che è fresco.

Ingannare la morte

C’è qualche ballata, come “”Somewhere Between an Atom and a Star” che pare una nuova “Sleeping Pills” oppure “June Rain” dal giro di accordi così vicino a “Through the Barricades” degli Spandau Ballet (!), e ci sono due brani molto bui che potrebbero essere stati scritti dai migliori Cure, “Trance State” e la conclusiva “Life Is Endless, Life Is a Moment” (titolo bellissimo).

Ma come fanno? Non c’è risposta o forse l’unica ipotesi è che i Suede cerchino di essere loro stessi oggi, non si rappresentano come erano o come saranno, sono qui, con noi. Senza fermarsi: nell’intervista a Dazed emerge che Anderson “già pensando al prossimo album, anche se in fase embrionale”.

Che è l’unico modo di ingannare, almeno per ora, la morte. Poi si vedrà.

85/100

(Paolo Bardelli)

Articoli Correlati:

Paolo Bardelli Awards 2016

Session con ospiti speciali per Gaz Coombes

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010