Yamila è l’artista della cover di febbraio 2026

Il nuovo album di Yamila “Noor” esce venerdì 6 febbraio 2026 per la label messicana Umor Rex, anticipato da tre singoli di livello come “Prado (Meadow)” e “Sin Desarraigo (Without Uprooting)” e il più cupo e recente “Lo Animal”.

In questo nuovo ambizioso lavoro che segue l’esordio “Iras Fajro” e “Visions” del 2022, la violoncellista, cantante e produttrice spagnola intreccia archi ed elettronica per scolpire paesaggi in cui l’ascolto si espande verso territori di plumbea bellezza.

Nata a Granada e oggi residente tra Bruxelles e Madrid, Yamila ha tracciato un ponte tra innovazione elettronica e forma classica sullo stile di diverse artiste contemporanee che da ogni coordinata del pianeta riescono a costruire questo ponte con successo e personalità. Negli ultimi anni si è esibita in festival come Sonic Acts, Rewire e Ars Electronica e ha composto per rinomate istituzioni di danza tra cui il Nederlands Dans Theater e la Gothenburg Opera.

«L’album è nato – come si legge nel comunicato di presentazione – sotto la protezione di una comunità ecologica segreta. Lì, tra prati umidi e il canto di un merlo, Yamila sente un antico impulso: cantare alle api. Ispirata dai rituali ancestrali in cui il suono fungeva da ponte tra le specie, per richiamare le mandrie o placare il cielo tremante, l’artista ascolta il vento e reinterpreta quella pratica perduta attraverso un linguaggio contemporaneo: armonie titaniche che si dissolvono in fragili microtoni, ritmi che pulsano non solo come misura, ma come respiro che scuote il corpo».



Yamila è la nostra artista della cover di febbraio 2026.