I Cannons guardano agli ’80: “Starlight”

I Cannons sono una band indie pop americana formatasi nel 2013 a Los Angeles. La band è composta dalla cantante Michelle Joy, dal chitarrista solista Ryan Clapham e dal tastierista e bassista Paul Davis.

Con quattro album all’attivo, il prossimo “Everything Glows” uscirà il prossimo 27 marzo 2026, da cui è tratta questa canzone pop che guarda agli ’80, “Starlight”