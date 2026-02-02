Brigitte Calls Me Baby, il nuovo video è “Slumber Party”

E’ facile dire che i Brigitte Calls Me Baby si rifacciano, più o meno consapevolmente, agli Editors, Strokes e Killers, ma se si guarda un po’ più in là, i riferimenti partono con gli Smiths.

I Brigitte Calls Me Baby sono una band di Chicago che ha pubblicato il loro album di debutto The Future is Our Way Out nel 2024, e ora torna con il secondo lavoro, Irreversible, programmato per il 13 marzo 2026 su ATO.

Il video, tratto da questo nuovo disco, è “Slumber Party”, in cui i riferimenti di cui sopra si manifestano in maniera plastica. Sapranno affrancarsi dai loro “padri”?

Ah, saranno il sab 28 marzo 2026 in concerto al Circolo Magnolia, Segrate.