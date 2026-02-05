ghostbells e l’eleganza dell’oscurità: guarda “The Color”

Share This Article
Eleganza oscura dal club: chi sono i ghostbells
I ghostbells sono un duo electropop di New York che ha appena pubblicato Catacouture, debut album via Out of Line Music. Dal disco arriva il video di “The Color”, brano che mette subito in chiaro l’identità del progetto: elegante, notturna, tagliente.
“The Color” tra new wave glaciale ed EBM anni ’90
“The Color” scivola su coordinate di new wave glaciale, innestate su pulsazioni EBM anni ’90 e una forma di pop elettronico contemporaneo pensata per club al neon e piste da ballo dove la malinconia non pesa, ma consola.
Il video amplifica questo universo sospeso: immagini intime e surreali, un’estetica fashion-forward e una tensione emotiva costante, trattenuta, mai urlata.
Un video in bianco (quasi) totale per un’estetica notturna
E per una sorta di ironica legge del contrappasso, di colori se ne vedono pochissimi. Ma è proprio in quell’assenza che The Color trova la sua tonalità più intensa.
Catacouture – Tracklist
01 Darkness Saves
02 Ghosts
03 Wrath
04 Cry4Her
05 Immortal Lovers
06 The Color
